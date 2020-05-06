6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканские соревнования по лову рыбы переносятся на более поздний срок, сообщили БЕЛТА в Белорусском обществе охотников и рыболовов.

"В связи с эпидемиологической ситуацией республиканские соревнования по спортивному рыболовству в дисциплинах "лов рыбы спиннингом с берега", "лов рыбы спиннингом с лодки", "лов рыбы фидером", "лов рыбы летней поплавочной удочкой" переносятся на более поздний срок (август-ноябрь)", - сказали в БООР.

Точные даты соревнований будут определены организационными комитетами по каждой конкретной дисциплине рыболовного спорта. Эту информацию позднее разместят на сайте БООР.-0-