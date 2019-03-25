Республиканский экологический форум пройдет 7-8 июня в Новогрудке

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. XV Республиканский экологический форум в 2019 году пройдет 7-8 июня в Новогрудке (Гродненская область), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Республиканский экологический форум проводится с целью объединения усилий больших и малых белорусских городов в поиске эффективных путей дальнейшего устойчивого развития. Мероприятие даст возможность обменяться опытом представителям городов, высшей школы и научных кругов, частного бизнеса, международных организаций, общественности. К участию в форуме также приглашены представители природоохранных органов госуправления ряда зарубежных стран.

Программа мероприятия ориентирована на выполнение поручений Президента по наведению порядка на земле и озеленению, созданию благоприятных условий проживания в городах, эффективной системы обращения с отходами, сохранению биологического и ландшафтного разнообразия для будущих поколений. "Место проведения форума также выбрано не случайно. Главой государства определен курс на развитие малых населенных пунктов, создание в них комфортных условий для проживания. Новогрудок - это как раз тот город, который является одним из флагманов в сфере устойчивого развития малых городов. В 2017 году Новогрудок стал пилотным городом проекта "Зеленые города", и уже сегодня он является достойной базой для тиражирования опыта", - отметили в пресс-службе.

Специальная тема форума - "Устойчивое развитие малых городов: глобальные вызовы и локальные решения". Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык отметил, что она отражает одну из ключевых задач, стоящих перед Беларусью и всем мировым сообществом, - сохранение природных ресурсов для будущих поколений. "Необходимость выстраивания сбалансированной системы управления "человек - окружающая среда - экономика" признана мировым сообществом как основное условие достижения устойчивости развития жизни на Земле. В Беларуси экологическим проблемам современности уделяется самое серьезное внимание на государственном уровне. Впервые Национальная стратегия устойчивого развития была разработана в 1997 году, а в настоящее время уже идет подготовка такой стратегии на период до 2035 года. Определены пути преодоления глобальных экологических угроз, связанных с изменением климата, обращением с отходами, сохранением биологического и ландшафтного разнообразия. Мы добились высоких результатов в этом направлении, и для дальнейшего устойчивого развития Беларуси их необходимо закрепить", - подчеркнул министр.

Андрей Худык во время рабочей поездки в Новогрудский район посетил основные объекты проведения ХV Республиканского экологического форума. Министр встретился с председателем Новогрудского районного исполнительного комитета Сергеем Федченко, с которым обсудил программу мероприятия и сроки подготовки объектов. Организационные вопросы проведения форума глава природоохранного ведомства обсудил в рабочем порядке с председателем Гродненского областного исполнительного комитета Владимиром Кравцовым.

Республиканский экологический форум проводится в Беларуси с 2003 года. В разные годы мероприятия проводились в Орше, Горках, Полоцке, Браславе, Мяделе, Речице, Гродно, Бресте, Молодечно, Бобруйске, Мозыре, Минске, Витебске. Форум организуется Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды при содействии местных исполнительных и распорядительных органов, международных организаций и партнеров.-0-