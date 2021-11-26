Республиканский конкурс по мировой экономике стартовал в БГУ

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26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В БГУ объявлен старт республиканского конкурса эрудитов "Мировая экономика: современные тенденции развития. Digital Capitalism". Он направлен на привлечение внимания молодежи к актуальным вопросам развития мировой экономики, расширение базы научных исследований, а также раскрытие творческой индивидуальности и активности обучающихся. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза. Приглашаются студенты, магистранты и аспиранты экономических специальностей белорусских вузов. Конкурс состоит из двух туров. Для участия в первом необходимо подготовить статью по одному из предложенных направлений: "Банки и цифровая экономика", "Индустриальные парки как драйвер развития цифровой экономики страны", "Китайско-белорусское сотрудничество в сфере высоких технологий в постэпидемический период: шансы и вызовы", "Коммерциализация цифровых государственных услуг", "Малые цифровые предприятия как основа развития экономики региона", "Трансформация рынка труда в цифровой экономике", "Умные города", "Цифровая безопасность", "Цифровая трансформация отраслей экономики", "Цифровые валюты" и "Электронная торговля". По результатам первого тура определят финалистов, которые 14 декабря выполнят получасовое дистанционное тестирование со 100 вопросами по мировой экономике. Итогом выступления станет определение тройки лидеров и семи призеров. Им всем предложат пройти практику в компаниях-партнерах и опубликовать научные работы в электронном журнале факультета международных отношений (ФМО) БГУ "Мировая экономика: современные тенденции развития. Digital Capitalism". Заявки и работы принимаются до 8 декабря. Организатором конкурса выступает ФМО БГУ. Республиканский конкурс эрудитов "Мировая экономика: современные тенденции развития. Digital Capitalism" организуется с 2017 года. За период проведения конкурса студенты БГУ неоднократно становились победителями состязания. В 2020 году конкурс был перенесен из-за эпидемиологической ситуации.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!