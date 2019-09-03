Республиканский конкурс профессионального мастерства WorldSkills Belarus пройдет в мае 2020 года

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский конкурс по профессиональному мастерству WorldSkills Belarus пройдет в мае 2020 года, об этом сообщила во время пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА проректор по научно-методическому обеспечению качества профессионального образования Республиканского института профессионального образования Наталья Шевченко-Савлакова.

"Сейчас запланировано проведение республиканского конкурса, он пройдет в мае 2020 года. До этого в течение года пройдут отборы в учреждениях образования и на предприятиях. К маю закончится вся подготовка к республиканскому конкурсу. Опыт участия белорусской сборной в 45-м международном чемпионате рабочих профессий WorldSkills International будет использован при подготовке как к республиканскому конкурсу, так и к следующему мировому чемпионату, который пройдет в 2021 году в Шанхае", - сказала Наталья Шевченко-Савлакова.

Соревнования 45-го международного чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills International проходили в Казани с 22 по 27 августа в 56 компетенциях. За звание лучших мастеров боролись более 1,3 тыс. конкурсантов из 63 стран. Белорусская сборная выступала в 30 компетенциях таких направлений, как технологии строительства, производственные и инженерные технологии, информационные и коммуникационные технологии, транспорт и логистика, социальные и персональные услуги, творческие профессии и мода, а также в трех новых компетенциях в направлении Future Skills - квантовые технологии, промышленный дизайн и технологии информационного моделирования зданий (BIM).

Благодаря широкому международному сотрудничеству движение WorldSkills демонстрирует преимущества и важность профессиональной подготовки и обучения для молодежи и экономики, помогает молодым специалистам повышать свое профессиональное мастерство. Соорганизаторами и партнерами чемпионата являются министерства образования, а также производители и поставщики оборудования, материалов, инструмента.-0-

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