Республиканский молодежный фестиваль-конкурс "Медиасфера-2021" принимает ГрГУ им.Янки Купалы

15 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Финал III Республиканского молодежного фестиваля-конкурса "Медиасфера-2021" пройдет 15 и 16 апреля в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

В этом году на конкурс было подано более 300 работ в двух категориях - "Профи" среди студентов вузов, и "Юниоры" среди учащихся колледжей и школ.

"Темы фестивальных работ приурочены к Году народного единства. Участникам предложили выполнить молодежные разножанровые медиапроекты о совместном труде белорусов, их успехах и достижениях, способствующих развитию страны. Также героями проектов стали молодые люди, реализующие свои инициативы - творческие, волонтерские, предпринимательские, исследовательские - на благо белорусского общества", - отметили в пресс-службе купаловского вуза. Жюри, в состав которого вошли журналисты, руководители СМИ, специалисты по рекламе и связям с общественностью, пресс-секретари, преподаватели университетов, отобрали для финала 116 медиапроектов в шести различных номинациях - печатные СМИ, телевидение, радио, интернет, фото и коммуникационный проект.

Среди финалистов представители 10 вузов Беларуси, а также учащиеся из школ, гимназий, лицеев, колледжей Слонима, Витебска, Борисова, Лиды, Ошмян, Солигорска, Пинска, Молодечно, Мозыря, Старобина, Гомеля.

Первых победителей - в номинации на приз зрительских симпатий по итогам интернет-голосования - назовут уже сегодня на церемонии открытия фестиваля. Также на 15 апреля запланировано знакомство с работами финалистов и развлекательная программа, подготовленная студентами Купаловского университета.

Второй день фестиваля начнется серией мастер-классов в секциях "СМИ и пресс-служба в глобальном мире", "Личность журналиста и его индивидуальный стиль", "Кейсы и антикейсы", "Стратегии успеха в медиапространстве" и "Стратегии продвижения проектов". Спикерами на них выступят известные пресс-секретари, журналисты республиканских и региональных СМИ.

Также 16 апреля назовут лауреатов I, II, III степени, обладателей специальных дипломов жюри III Республиканского молодежного фестиваля-конкурса "Медиасфера-2021".

Фестиваль проводит ГрГУ им.Янки Купалы при поддержке Министерства образования и главного управления идеологической работы и по делам молодежи Гродненского облисполкома.-0-