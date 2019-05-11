Республиканский сбор руководящего состава ГСЧС пройдет под Борисовом

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский сбор руководящего состава Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны пройдет сегодня в Борисовском районе под руководством премьер-министра Беларуси Сергея Румаса. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в МЧС.

Сбор будут проводиться на оперативно-тактическом полигоне МЧС. В работе примут участие руководители органов государственного управления и нескольких концернов. Участники сбора познакомятся с работой Центра безопасности в Борисовском районе, с материально-технической базой Института переподготовки и повышения квалификации, который обучает не только кадры МЧС, но и специалистов из других министерств и ведомств.

На оперативно-тактическом полигоне пройдут также показательные учения с привлечением авиации. Спасатели совместно с другими силами и средствами ГСЧС отработают ликвидацию ЧС на объекте хранения и нефтепереработки, продемонстрируют навыки ведения спасательных работ и тушения пожаров в разрушенных зданиях и сооружениях. Отработают и действия по спасению на воде, тушению лесных пожаров, спасению пассажиров воздушных судов, ликвидации последствий чрезвычайной ситуации с наличием опасных химических веществ на железнодорожном транспорте.-0-