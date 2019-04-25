Республиканскую саморегулируемую организацию антикризисных управляющих планируют создать в Беларуси

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси прорабатывается вопрос о создании единой республиканской саморегулируемой организации антикризисных управляющих. Условия ее формирования и функционирования обсуждались сегодня в Совете Республики на заседании научно-консультативного совета по вопросам социально-экономического развития, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты парламента.

Парламентарии, представители госорганов и бизнес-сообщества рассмотрели основные положения новой редакции законопроекта "О несостоятельности и банкротстве", который предусматривает появление новой организации.

Вопрос о создании института саморегулирования в наибольшей степени отвечает требованиям по улучшению условий для бизнеса, подчеркнул директор департамента по санации и банкротству Министерства экономики Александр Мирониченко. "Институт создает возможности для регулирования профессиональной деятельности самими субъектами этой деятельности посредством разработки и принятия обязательных для соблюдения стандартов, организации постоянного контроля за соблюдением этих правил и законодательства, а также применения санкций за их нарушение", - сказал он.

Речь идет о том, чтобы наделить антикризисных управляющих гораздо большим количеством обязанностей. "В частности, существенно повышается роль антикризисных управляющих и кредиторов в принятии решений, которые в настоящее время требуют участия суда. Планируется, что около 33 функций суд передает антикризисным управляющим. Например, начальная цена продажи имущества, ее снижение, реализация скоропортящихся товаров и так далее", - пояснил директор департамента.

По его словам, новый институт может и должен консолидировать ту часть управляющих, которые проявляют свою активность в сфере рыночных отношений и стремятся к оптимальному регулированию деятельности. "Передача отдельных функций объединению управляющих упростит и удешевит механизм разрешения споров по сравнению с судебным разбирательством, обеспечит экономию бюджетных средств, затрачиваемых госаппаратом на регулирование и контроль", - добавил представитель Минэкономики.

Предполагается, что новая организация органично интегрируется в систему управления сферой. Эта интеграция позволит существенно повысить эффективность регулирования в целом и обеспечить баланс публичных и частных интересов на рынке. "Планируется вырастить антикризисного управляющего, имеющего надежное обеспечение и опыт, который дорожит своим именем. Это будет действительно независимое процессуальное лицо. Мы хотим, чтобы слова знаменитый управляющий звучали так же, как знаменитый ученый, артист или спортсмен", - заметил Александр Мирониченко.

Раскрывая суть основных нововведений законопроекта, он обратил особое внимание на предстоящую цифровизацию многих процедур. Уже сейчас можно вводить электронные торги, делать их обязательными, переносить все системы информатизации управляющих в IT-cферу. Это позволит в значительной мере удешевить процедуру несостоятельности. В целом рынок электронных торговых площадок имуществом банкротов будет функционировать исключительно на конкурентной основе без преференций кому-то ни было.

Законопроектом также вводится новый критерий добровольного объявления несостоятельности самим предприятием. Дело в том, что сегодня для того, чтобы возбудить дело, требуется четыре квартала не выполнять определенные показатели. В соответствии с проектом закона право должника на подачу будет более либерально. Рассмотрение дела о банкротстве не будет зависеть от необходимости накопления неплатежеспособности в течение года, пояснил директор департамента.

Кроме того, кредитор с должником получают право инициировать дело о банкротстве независимо от действий судебного исполнителя и сразу на ликвидацию предприятия. Вводится возможность оспаривания решений органов управления должниками. Что касается самой процедуры, сроки будут сокращены почти по всем этапам.

Александр Мирониченко также подчеркнул, что жесткая пропускная система несостоятельности, детальное урегулирование выхода на рынок антикризисного управления выполнили свою задачу: не допущен импорт в республику искусственного банкротства, нет случаев ложного банкротства, подготовлен корпус управляющих.

По ключевым индикаторам рейтинга Doing business для банкротства Беларусь занимает 72-е место. "Это неплохое место, но нам надо двигаться дальше. В этой работе мы стараемся использовать международный опыт, но, безусловно, с учетом нашей специфики", - резюмировал он.

В свою очередь председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Владимир Пантюхов отметил, что закон "О несостоятельности и банкротстве" должен соблюдать баланс интересов всех участников рынка. Одним из главных недостатков действующего закона он назвал его направленность прежде всего на ликвидацию предприятий, а не на смену собственника или дальнейшее развитие. "Ключевое требование главы государства - банкротство в первую очередь должно проходить через смену собственника, а не ликвидацию, - напомнил он. - Безусловно, в любой стране возникают ситуации, когда предприятие, в том числе государственное, больше не в состоянии продолжать работу по разным причинам. Законодательство о банкротстве должно обеспечивать плавный и бесшоковый вывод таких предприятий из экономической среды".-0-