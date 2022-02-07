Реставраторы "Линии Сталина" создали реплику танка Т-50

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реставраторы историко-культурного комплекса "Линия Сталина" создали реплику танка Т-50. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.
Архивные фотографии, чертежи, экспозиции в музеях - реставраторы по крупицам собирали информацию о легендарной машине.
На создание модели у реставраторов в среднем уходит около пяти месяцев. За год реставраторы воссоздают три-четыре единицы техники.
Модель можно будет увидеть на полях военно-исторических реконструкций историко-культурного комплекса "Линия Сталина".-0-