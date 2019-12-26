Ревизия дорожных знаков в Беларуси практически завершена - Корзюк

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ревизия дорожных знаков в Беларуси практически завершена, сообщил сегодня журналистам начальник УГАИ МВД Дмитрий Корзюк, передает корреспондент БЕЛТА.
Сотрудники ГАИ и владельцы дорог (Минтранс, облисполкомы и Мингорисполком) завершают ревизию дорожных знаков, внесение корректировок в работу приборов по измерению скорости с учетом детального анализа происшествий, связанных с нарушением скорости. По словам Дмитрия Корзюка, завтра состоится заседание Постоянной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Совете Министров. "Мы там обсудим эту тему. Думаю, будет принято решение", - добавил он.
После заседания комиссии Дмитрий Корзюк пообещал рассказать, на каких участках дорог может измениться скорость. "Это вопрос, требующий обсуждения. Наши предложения должны быть подтверждены документально, исследованиями", - подчеркнул начальник УГАИ МВД. На сегодня есть около 10 участков, где скорость можно увеличить зимой без риска роста аварийности.
"Работа будет продолжаться. В мае на определенных участках улично-дорожной сети, в том числе на магистральных, скорость движения поднимется, а где-то и снизится", - отметил Дмитрий Корзюк.-0-