Резиденты ПВТ многократно увеличат поддержку образования - Янчевский

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Помощь и содействие со стороны компаний-резидентов Парка высоких технологий для учреждений образования в ближайшее время многократно увеличится. Об этом заявил журналистам директор Администрации ПВТ Всеволод Янчевский по итогам совещания у главы государства по развитию цифровой сферы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня у главы государства был очень интересный, обстоятельный и глубокий разговор. Высказано много идей и инициатив, - рассказал Всеволод Янчевский. - Глава государства поддержал их, но подчеркнул очень важную вещь: в стране действительно созданы очень хорошие условия для айтишников, Парка высоких технологий, однако IT-сообщество тоже должно помогать другим отраслям экономики, образованию. Резиденты ПВТ много делают для образования, но в самое ближайшее время эта помощь, содействие и участие будут увеличены многократно".

Принято решение о создании IT-вуза, который будет финансироваться преимущественно за счет резидентов ПВТ. Этому учебному учреждению будет оказана и другого рода поддержка, в том числе техникой, оборудованием, профессиональными консультациями.

В числе инициатив обсуждалась возможность организации профильных IT-классов на базе школ. "Речь шла и о школах, чтобы какие-то модели задействовать прежде всего для того, чтобы детям было интересно учиться, - отметил Всеволод Янчевский. - Если мы все вместе сможем сделать так, чтобы детям интересно было учиться в школе, а студентам - в вузе, мы получим отличные результаты в образовании, IT и в целом в стране. Чтобы понять, как это сделать, нужен эксперимент. Сегодня мы говорили о том, чтобы с участием государства, при поддержке государства и ПВТ начинать такие интересные инновационные вещи, эксперименты в образовании".-0-