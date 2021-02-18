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18 февраля 2021, 12:04

Резкого скачка цен на лекарства быть не должно - Минздрав

Фото из архива
Фото из архива

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Резкого скачка цен на лекарства быть не должно, заявил сегодня журналистам перед рабочей встречей по вопросам ценообразования на лекарственные препараты в Совете Республики заместитель министра здравоохранения Дмитрий Чередниченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Не только Министерством здравоохранения, но и всеми заинтересованными ведомствами проводится активная работа по недопущению необоснованного роста цен - то, о чем говорил глава государства на Всебелорусском народном собрании. Кроме того, стоит задача по защите, так скажем, малообеспеченных слоев населения, людей с небольшими доходами, чтобы они получили возможность и доступность лекарственных препаратов, которые очень востребованы и которые необходимы. Некоторые препараты принимаются практически ежедневно. Есть заболевания, при которых это необходимо. У нас порядка 500 тыс. граждан получают лекарственные препараты бесплатно. Это большая группа", - рассказал Дмитрий Чередниченко.

По его словам, в этой ситуации необходимо сохранить четыре важных составляющих: эффективность, качество, безопасность и доступность, как самих лекарственных препаратов, так и ценовую. "Потому что не должно быть никакого резкого скачка цен. Не должно быть так, чтобы препарат исчез с рынка. Политика Министерства здравоохранения направлена на то, чтобы все были в равных условиях: и частные компании, и государственные предприятия, государственные аптечные сети. Мы стоим за то, чтобы на рынке присутствовали не только отечественные препараты. Хотя поставлена задача, и мы постоянно работаем над увеличением количества отечественных препаратов. В свое время была поставлена задача выйти на 50%, мы ее перевыполнили. Дальше готовы работать по этому вопросу. При этом очень важно, чтобы в аптеках было наличие оригинальных препаратов. Кто-то приверженец биоаналога, кто-то - только оригинального препарата. Важно, чтобы с рынка не исчезли препараты, которые постоянно принимает пациент", - отметил замминистра.

Сегодня вопрос ценообразования на лекарственные препараты стал темой рабочей встречи в Совете Республики. К обсуждению приглашены представители фармацевтических компаний, аптечных сетей, Министерства здравоохранения, МАРТ.-0-

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