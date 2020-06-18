РИКЗ призывает абитуриентов быть внимательными с датами ЦТ

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Республиканском институте контроля знаний призывают абитуриентов быть внимательными с датами проведения централизованного тестирования. Об этом сегодня во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА заявила заместитель директора РИКЗ Наталья Вайтехович.

Регистрация на ЦТ началась 2 мая. Часть абитуриентов получили пропуска до изменения сроков проведения тестирования. Чтобы упорядочить процесс явки абитуриентов на ЦТ, есть переводная таблица. Она размещена на сайтах РИКЗ, Министерства образования, всех учреждений образования, на стендах в пунктах проведения тестирования. "В ней указаны даты тестирования по старому графику и по уточненному. Обращаю внимание, что по таким предметам, как русский язык и математика, ЦТ будет проводиться два дня. Если в пропуске у абитуриента указано 15 июня, значит, он является на экзамен 26-го. На следующий день, 27 июня, к прохождению ЦТ он допущен не будет", - подчеркнула Наталья Вайтехович.

"Мы считаем, что проведена достаточно большая работа, чтобы абитуриенты прибыли на вступительные испытания в тот день и в тот пункт тестирования, которые определены", - добавила замдиректора РИКЗ. Так, на даты проведения тестирования по новому графику внимание молодых людей обращали и операторы при выдаче пропусков.

Отвечая на вопрос, изменилась ли структура тестов и их сложность, Наталья Вайтехович отметила, что формат остался прежним. "Исключение - такие предметы, как физика и математика. По ним мы добавили в этом году два задания. Они первого уровня сложности, но вместе с тем позволяют ранжировать абитуриентов с разными уровнями подготовки. По целому ряду предметов в часть А теста введен пятый вариант ответа. В целом же все формы заданий, которые будут представлены в тестах, уже знакомы абитуриентам, потому что использовались на репетиционном тестировании", - добавила она.-0-

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