РИКЗ рассказал о мерах для проведения ЦТ в условиях пандемии

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель директора по основной деятельности Республиканского института контроля знаний Наталья Вайтехович во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА рассказала о мерах, принятых для проведения ЦТ в условиях пандемии.

По ее словам, Министерство образования приняло противоэпидемические меры, позволяющие обеспечить абитуриентам безопасные и комфортные условия участия в ЦТ. Оптимально распределена нагрузка между пунктами ЦТ с учетом противоэпидемических требований. Аудитории пунктов тестирования оборудованы мебелью, позволяющей рассадить абитуриентов не более чем по четыре человека за столом при наличии проходов с обеих сторон либо по два человека за столом при проходе с одной стороны, обеспечив расстояние между абитуриентами с максимальным дистанцированием (не менее 1 м). При входе в пункт и аудиторию обязательно наличие антисептических средств.

"Когда пункты тестирования нам передают акты готовности, то они по каждой аудитории представляют схемы рассадки, и здесь мы уже наглядно перед началом тестирования видим, как планируется рассадка абитуриентов. Это дистанцирование, заполненность аудитории. То есть максимальное количество абитуриентов регламентируется, с тем чтобы было удобно работать и вместе с тем наблюдателям и организаторам было удобно контролировать этот процесс", - отметила замдиректора. К слову, все специалисты, которые сопровождают ЦТ, также будут обеспечены масками, перчатками, антисептиками.

Кроме того, в связи с эпидобстановкой изменился порядок регистрации абитуриентов для участия в ЦТ. В этом году удаленная предрегистрация еще усовершенствована. "Мы проделали серьезную работу, чтобы вот в таких непростых условиях, в которых приходится проводить централизованное тестирование, абитуриентам было комфортно и безопасно это делать. Поэтому система регистрации была доработана, - рассказал директор РИКЗ Юрий Миксюк. - Теперь в личном кабинете абитуриент может в онлайн-режиме в удобное для него время оперативно выбирать предмет и пункт тестирования. То есть проводить фактически все процедуры по записи на централизованное тестирование, корректировать их при необходимости по прошествии определенного времени, использовать возможность отслеживать статус по оплате и так далее. Фактически все это он может проделать сидя дома за компьютером или смартфоном. Абитуриенту остается пока только прийти в пункт опять же в удобное для него время, подтвердить свои данные подписью и получить пропуск. Но я хочу отметить, что эта система нацелена на будущее. Она имеет хорошие перспективы в том плане, что если у абитуриента в ближайшее время уже появится личная электронная подпись, то он сможет в принципе не посещать пункт записи на ЦТ, а все проделать дистанционно".-0-

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