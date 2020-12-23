РНПЦ "Мать и дитя" проведет за счет бюджета 1 тыс. циклов ЭКО

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Республиканском научно-практическом центре "Мать и дитя" в 2021 году за счет бюджета проведут 1 тыс. циклов ЭКО, сообщил журналистам директор центра Сергей Васильев, передает корреспондент БЕЛТА.

"В соответствии с указом №171 мы начинаем со следующего года бесплатное ЭКО. Всего планируется до 2 тыс. циклов, из них 1 тыс. в нашем центре", - сказал Сергей Васильев.

В этом году результативность процедуры достаточно высокая - более 43%. На сегодня проведено 945 циклов, к концу года планируется более 1 тыс. "Мы работаем в этом направлении, чтобы демографическая ситуация в республике улучшалась", - отметил директор центра.

Одна попытка ЭКО будет финансироваться за счет средств республиканского бюджета. Бесплатно сделать попытку ЭКО при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний можно будет исключительно супружеским парам, в которых оба супруга граждане Беларуси и возраст супруги не превышает 40 лет. Указ вступает в силу с 1 января 2021 года.

Несмотря на пандемию результаты этого года радуют, добавил Сергей Васильев. Он привел несколько уникальных случаев оказания помощи, которые произошли в стране. Например, женщина после трансплантации комплекса "поджелудочная железа + почка" родила здорового ребенка. Малышке со спинальной мышечной атрофией выполнено введение самого дорогого в мире генного препарата - "Золгенсма".-0-