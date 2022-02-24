РНПЦ онкологии: с помощью ПЭТ/КТ-диагностики в 2021 году обследованы более 8,5 тыс. человек

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24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Республиканском ПЭТ-центре в 2021 году обследованы более 8,5 тыс. человек. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции "Возможности развития ядерной медицины в Беларуси" заведующий Республиканским центром позитронно-эмиссионной томографии ГУ "Республиканский центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова", главный внештатный специалист по лучевой диагностике Валерий Синайко, передает корреспондент БЕЛТА. "Потребности в ПЭТ/КТ-диагностике постоянно растут. За последние пять лет количество ежегодно обследуемых пациентов выросло в два раза. В прошлом году их число превысило 8,5 тыс. В целом мы имеем опыт обследования уже более 40 тыс. пациентов", - сказал Валерий Синайко. Ядерная медицина - раздел клинической медицины, в которой для диагностики и лечения различных патологий используют радионуклидные фармацевтические препараты. "Эти препараты в своей основе имеют радионуклид. Для изготовления этих радионуклидов используются две основные базы. Первая - часть радионуклидов производится на ядерных реакторах, вторая - на циклотронах. С первой частью радионуклидов работают отделения ядерной медицины. С нуклидами, производящимися на циклотронах, - Республиканский ПЭТ-центр, а также задействуют ПЭТ/КТ-сканеры, установленные в Минском городском клиническом онкологическом центре", - рассказал он. Как отметил Валерий Синайко, первый ПЭТ/КТ-сканер начал использоваться для клинического применения только в 2001 году. "То есть это технология XXI века. В основном ПЭТ/КТ-диагностика используется в лечении онкологической патологии. Кроме этого, она применяется в области кардиологических исследований, неврологии и нейрохирургии", - пояснил заведующий центром.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!