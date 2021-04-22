Роль поисковых отрядов в гражданско-патриотическом воспитании молодежи крайне важна - Карпенко

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Роль поисковых отрядов в гражданско-патриотическом воспитании молодежи крайне важна, заявил министр образования Игорь Карпенко, посещая учебные заведения Витебской области. В частности, он принял участие в образовательном проекте "Школа активного гражданина" и встретился с учащимися 8-11 классов Бегомльской средней школы Докшицкого района, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Вынесенная сегодня на обсуждение тема - "Есть в каждой победе твоей и моей весна сорок пятого года". "Роль поисковых отрядов учреждений образования в гражданско-патриотическом воспитании молодежи крайне важна. В средней школе №1 Полоцка мне учащиеся, которые занимаются археологическими раскопками, презентовали свою работу по благоустройству и восстановлению памятников и мемориалов. Самое важное в том, что ребята находят имена погибших, кто не был отмечен на памятниках и могильных плитах. Не случайно говорят, что война закончится тогда, когда будет установлено имя последнего солдата", - сказал Игорь Карпенко.

По его словам, такая работа важна как для учащихся, так и в целом для сохранения правды о тех героических событиях и Великой Победе, а также для недопущения героизации нацизма. Во время открытого диалога старшеклассники поделились с министром своими размышлениями на эту тему.

Игорь Карпенко подчеркнул, что школа не только дает учащимся основные знания, но и создает условия для его социализации, подготовки к выходу в самостоятельную жизнь. "Школа воспитывает у молодого человека три основных качества - гражданин, семьянин, профессионал-труженик. Именно в школе ребята приобретают бесценный социальный опыт", - добавил он.

Министр также ознакомился с материально-технической базой учреждения образования, посетил кабинеты начальных классов, информатики, химии, географии, обслуживающего труда, библиотеку, столовую, спортивную площадку.-0-