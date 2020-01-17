Романовская: проект "Школа активного гражданина" успешен и востребован

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект "Школа активного гражданина" является успешным и востребованным, заявила сегодня во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА заместитель директора по методической работе Национального института образования Людмила Романовская.

"Проект "Школа активного гражданина" реализуется уже второй год. Это, на мой взгляд, один из самых масштабных и известных республиканских проектов", - сказала Людмила Романовская.

По ее словам, есть несколько факторов успешности проекта. "Во-первых, его основой стала эффективная информационно-пропагандистская работа, которая в учреждениях общего среднего образования осуществляется еще с 2003 года. Проект стал импульсом, новой ступенькой в развитии этого направления работы в школах. Второй фактор - методическая структура: три шага, которые мы осуществляем во время каждого мероприятия проекта ("Мы узнаем". "Мы размышляем". "Мы действуем"). В-третьих, это методическое сопровождение проекта. На Национальном образовательном портале ежемесячно размещаем информационные, методические материалы, мультимедийную презентацию, все то, что обеспечивает эффективную реализацию наших трех шагов", - отметила заместитель директора.

В числе факторов успешности Людмила Романовская назвала предоставление возможности учреждениям образования самим выбрать организационную модель поведения. "Мы не ставили своей задачей учредить всем одинаковые организационные рамки, потому что один актовый зал учреждений образования в одной школе отличается от другого с точки зрения посадочных мест, и параллелей в классе разных школ может быть разное количество. Мы предусмотрели в организационных механизмах реализации проекта разные модели, которые используются учреждениями образования", - подчеркнула она.

Во время онлайн-конференции

Людмила Романовская рассказала, что учреждения образования активно делятся опытом реализации проекта "ШАГ". "На Национальном образовательном портале в разделе "ШАГ" есть очень интересная рубрика - "Лучшая школа активного гражданина". Важным показателем того, что проект живет полноценной жизнью, принят, понят и поддержан, является то, что в эту рубрику учреждения образования уже на протяжении двух лет присылают свой опыт, фотографии, делятся впечатлениями, каким образом у них проходят эти встречи во время проекта. Более того, к нам поступают звонки от представителей органов государственного управления, которые очень живо интересуются проектом, присылают нам материалы. Это один из показателей того, что проект нужен, актуален и поддержан", - добавила она.

Проект будет развиваться дальше. "Чтобы дать проекту возможность выйти на новый виток развития, на Национальном образовательном портале мы организовали интерактивную интернет-площадку для сопровождения нашего третьего шага "Мы действуем". Это самый важный шаг, который носит рефлексивный характер, предполагает выход на конкретные действия и социальные инициативы. Интерактивная площадка позволяет обменяться опытом организации социальных инициатив. Будем с удовольствием принимать материалы, которые учреждения образования будут нам присылать. Надеемся, что наш проект будет шагать по учреждениям образования все так же успешно", - отметила заместитель директора.-0-

Фото Егора Павлющика

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