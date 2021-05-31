Россия будет помогать и защищать Беларусь, если ЕС введет санкции против Минска - МИД РФ

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Москва будет защищать Беларусь и помогать ей, если ЕС введет против Минска экономические санкции, сказал в интервью РИА Новости директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

"Я думаю, что мы будем защищать нашего партнера Беларусь, мы будем помогать нашим союзникам. А то, что придумывают западники против Беларуси, вызывает абсолютно негативные эмоции. Потому что прежде всего надо провести расследование того, что произошло, а потом думать над тем, как на это реагировать, а не делать поспешные заявления", - сказал Дмитрий Биричевский.

Комментируя возможность зеркального ответа в случае введения ЕС санкций против Минска, затрагивающих транзит российского газа, Дмитрий Биричевский отметил: "Мы не можем реагировать на те меры, которые введены в отношении другой страны, нам нужно обсудить это с партнерами и посмотреть, что мы можем сделать".

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил агентству "Франс Пресс", что главы МИД Евросоюза при обсуждении экономических секторальных санкций по Беларуси рассмотрят вопросы экспорта калия и транзита российского газа через республику.-0-