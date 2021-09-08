8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия оказывает активное содействие Беларуси в расследовании уголовного дела о геноциде, заявил журналистам генпрокурор Беларуси Андрей Швед, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня Российская Федерация, официально подтверждаю, активно нам оказывает содействие. Мы получили ответы руководителей всех заинтересованных государственных органов. Определены ответственные должностные лица. Сейчас идет активный поток информации из архивов Российской Федерации", - сказал Андрей Швед.

По его словам, также приняты к исполнению поручения об оказании правовой помощи в ряде иных стран. "В частности, в Израиле и других государствах мы будем активно работать в этом направлении", - сказал он.-0-