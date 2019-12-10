10 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Россия с помощью Беларуси намерена создать новый уникальный космический спутник. Об этом сообщил президент Российской академии наук Александр Сергеев сегодня в Москве на научно-практической конференции, посвященной 20-летию подписания Договора о создании Союзного государства, передает корреспондент БЕЛТА.

"В ближайшее время мы будем принимать решения о создании совершенно нового спутника, который будет заниматься дистанционным зондированием Земли во всепогодных условиях, - сказал Александр Сергеев. - И здесь та компонентная база, которая есть у Беларуси, окажется очень важной для насыщения этого уникального спутника или целой спутниковой группировки".

Во время конференции

По словам президента РАН, создание этой космической группировки позволит сформировать новый сектор в экономике, связанный с дистанционным всепогодным зондированием Земли. С помощью этих космических аппаратов предполагается получать информацию с высоким пространственным разрешением из космоса несколько раз в день.

Научно-практическая конференция "Союзное государство: достижения, проблемы, перспективы" собрала около 500 участников из Беларуси и России, которые представляют все ветви власти, бизнес, академическое и культурное сообщество, ведущие СМИ. Помимо пленарного заседания проходят шесть тематических секций, посвященных вопросам сближения законодательств, формирования единого экономического пространства, модернизации транспортной инфраструктуры, социальной политики в Союзном государстве, сотрудничества в сфере безопасности и борьбы с терроризмом.-0-

Фото Олега Фойницкого