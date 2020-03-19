Россияне с белорусами могут выехать из Польши на организованных посольством Беларуси автобусах

19 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Российские граждане наряду с белорусскими могут ежедневно выехать из Польши в Беларусь на четырех автобусах, организованных белорусским посольством в Варшаве. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Польше Владимир Чушев.

Дипломат рассказал: "Ежедневно три польских автобуса, которые организованы посольством Беларуси в Польше, перевозят 150 человек из Варшавы в Брест и Гродно. Кроме того, еще 50 человек перевозит автобус из Бяла-Подляски в Брест. Таким образом, каждый день это 200 человек. Вместе с белорусами такой возможностью могут воспользоваться и пользуются российские граждане".

"Мы находимся в тесном взаимодействии с посольством России в Варшаве как на уровне послов, так и по линии консульских служб, - заметил Владимир Чушев. - Кроме того, белорусское загранучреждение находится в постоянном взаимодействии с пограничными службами Польши и Беларуси".

В настоящее время также прорабатывается вопрос организации временного сообщения для перевозки по маршруту Белосток - Гродно.

Владимир Чушев рассказал, что посольство Беларуси в Польше и белорусский Минтранс достигли понимания по вопросу возможной перевозки российских граждан из Бреста и Гродно в Россию.-0-

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