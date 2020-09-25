Российские десантники и техника после учения "Славянское братство-2020" покидают Беларусь

Во время учения. Фото из архива

25 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Российские десантники и военная техника после участия в учении "Славянское братство - 2020" покидают территорию Беларуси, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны России.

"Сегодня на железнодорожной станции в Бресте российские десантники из Ивановского соединения воздушно-десантных войск, принимавшие участие в совместном учении "Славянское братство - 2020", приступили к погрузке военной техники и личного состава для убытия воинским эшелоном в пункт постоянной дислокации", - отметили в пресс-службе.

В Минобороны напомнили, что батальонно-тактическая группа из Иваново самолетами Ил-76МД военно-транспортной авиации Военно-космических сил России 23 сентября была переброшена с территории РФ в Беларусь, где выполнила десантирование парашютным способом.

"На полигоне Брестский состоялась торжественная церемония закрытия учения. На ней прозвучали государственные гимны стран - участниц совместного международного учения, а также были вручены награды и ценные подарки наиболее отличившимся военнослужащим. Десантники из батальонных тактических групп двух государств обменялись памятными сувенирами и поблагодарили друг друга за совместную работу", - добавили в военном ведомстве.

В белорусско-российском учении "Славянское братство - 2020", проходившем с 14 по 25 сентября на территории Беларуси, с российской стороны принимали участие более 900 военнослужащих Псковского, Ивановского и Тульского гвардейских соединений Воздушно-десантных войск, было задействовано около 100 единиц военной и специальной техники.-0-