Во время учения "Славянское братство - 2020" отрабатывается защита границ Союзного государства

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продолжается второй этап совместного белорусско-российского учения "Славянское братство - 2020". В его рамках отрабатывается защита границ Союзного государства в воздушном пространстве. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Начался второй этап белорусско-российского учения "Славянское братство - 2020" Во время него планируется отработать вопросы управления войсками (силами) при отражении вооруженной агрессии в условиях быстро меняющейся обстановки, организации взаимодействия и всестороннего обеспечения в интересах решения поставленных задач.

"На текущий момент уже отработан ряд задач, которые выполняли дежурные силы по противовоздушной обороне ВВС совместно с нашими российскими коллегами. Сейчас переходим к выполнению авиационных ударов с целью ликвидации незаконных вооруженных формирований условного противника, а также к патрульному сопровождению самолетов транспортной авиации, осуществляющих высадку десанта в заданном районе", - рассказал командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил генерал-майор Игорь Голуб.

Находящихся в воздухе пару российских бомбардировщиков Ту-160 сопровождала пара наших истребителей Су-30. Одновременно в воздухе находились вертолеты армейской авиации, которые совместно с подразделениями сил специальных операций и Воздушно-десантных войск России выполняли задачи авиационной поддержки при ликвидации диверсионно-разведывательных групп условного противника на полигоне Брестский.

В рамках учения уже задействованы три полигона - Брестский, Гожский, Обуз-Лесновский, а сегодня намерены отработать тактический эпизод на 210-м авиационном полигоне Ружаны, где будет большое количество авиационной техники. Планируется отработка летно-тактических учений в рамках выполнения задач по авиационной поддержке обороняющихся войск. Будут нанесены удары по заданным целям самолетами дальней авиации России, нашими истребителями Су-30 и штурмовиками Су-25 и Як-130. Эта группировка будет прикрываться с воздуха истребительной авиацией и военно-транспортными вертолетами Ми-8МТВ-5.-0-

Военные дипломаты приняли участие в наблюдении за учением "Славянское братство - 2020" На полигоне Брестский иностранным представителям был представлен брифинг, содержащий подробную информацию о совместном учении, проходящем на территории Беларуси с 22 по 25 сентября.

Фото Вадима Якубёнка