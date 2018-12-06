6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российские ученые исследуют процесс белорусизации на территории Смоленщины, сообщил сегодня журналистам заведующий кафедрой истории России факультета истории и права Смоленского государственного университета Евгений Кодин во время международной научной конференции "Исторические судьбы белорусской советской государственности", посвященной 100-летию БССР, передает корреспондент БЕЛТА.

Именно в Смоленске 1 января 1919 года началась история становления белорусской национальной государственности на советской основе. "В российской историографии всегда отмечалась закономерность образования БССР, и оценка тех событий в последние годы почти не претерпела изменений. Сегодняшняя конференция многоплановая, будут обсуждаться различные вопросы, так как исторический процесс многомерен. Одной из тем для обсуждения стал процесс белорусизации на территории Смоленщины. Этот вопрос мало изучен, мы сейчас его исследуем", - сказал Евгений Кодин.

Российские ученые занимались поиском уникальных документов, относящихся к провозглашению БССР, деятельности Белорусского национального комиссариата. "К сожалению, в смоленских архивах таких документов немного", - отметил заведующий кафедрой.

Международная научная конференция, посвященная 100-летию БССР, проходит сегодня в Минске. В ее работе принимают участие около 500 человек, в числе которых ведущие ученые-историки, представители министерств и ведомств, научных организаций, высших учебных заведений страны, зарубежные гости. Задачами международного форума являются ознакомление с научными и практическими достижениями в области изучения истории революционных событий начала XX века, становления белорусской национальной государственности на советской основе, обсуждение дискуссионных вопросов истории Беларуси в 1919-1991 годах, а также активизация взаимодействия академической и университетской науки.-0-