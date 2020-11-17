Российский эксперт: к операциям против Беларуси подключено польское секретное подразделение "Черные пауки"

17 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. К операциям по дестабилизации ситуации в Беларуси подключено польское секретное подразделение "Черные пауки", оно в том числе курирует действующие на белорусской территории оппозиционные медиа-ресурсы. Об этом заявил российский эксперт, первый заместитель председателя Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты России Александр Малькевич сегодня на экспертно-медийном форуме "Информационная безопасность Союзного государства: современные вызовы и новые технологии", передает корреспондент БЕЛТА.

"К операциям против Беларуси подключено секретное спецподразделение "Черные пауки". Это центральная группа психологических операций, которая расквартирована в городе Бытгоще, подчиняется управлению разведки и электронной борьбы сухопутных сил Войска польского, - рассказал Александр Малькевич, ссылаясь на проводившееся в России исследование. - То есть это 200 человек - кадровые военные, специалисты в области IT-технологий, психологии, социологии, 70% сотрудников владеют несколькими иностранными языками. И они специализируются на проведении психологических операций в интернете или с помощью информационно-коммуникационных технологий. Они же курируют, и эта информация не скрывается в Польше, целую "грядку" оппозиционных информационных ресурсов, которые действуют на территории Беларуси".

Эксперт обратил внимание, что этой деятельностью польских спецслужб взволнованы и в России, так как абсолютная калька с тех Telegram-каналов, которые были апробированы в Беларуси, создана и для российской аудитории. "Один канал специализируется на распространении инструкций, агитматериалов, другой - тематическая мрачная информационная лента, - отметил Александр Малькевич. - То есть все те эксперименты, которые, возможно, признаны за рубежом успешными по отношению к Беларуси, теперь будут реализовываться и у нас. И смотреть на это спокойно, мягко говоря, не очень умно. Самое время, опираясь на опыт коллег из Минска, задуматься вместе о том, чтобы выучить эти уроки. Потому что наивно отрицать, что ведется гибридная война против Союзного государства".-0-