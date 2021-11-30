Российский эксперт: миграционный кризис сорвал демократические маски с западных политиков

30 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Миграционный кризис на границе Беларуси и стран Евросоюза показал истинное лицо западной демократии. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом БЕЛТА заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Павел Фельдман.

"Сорваны маски с лиц европейских политиков, которые на протяжении десятилетий говорили о правах человека, демократических ценностях, об уважении к жизни, - сказал Павел Фельдман. - Эти люди, которые сами дестабилизировали ситуацию на Ближнем Востоке, поддержав американское вторжение в этот регион, несут прямую ответственность и за социально-экономический кризис, который развернулся в Сирии, Ираке, Тунисе, Ливии, и за миграционный кризис, который сейчас переживает Беларусь".

Эксперт указал, что еще некоторое время назад Евросоюзу удавалось выдавать себя за такой островок гуманизма и уважения к общечеловеческим ценностям. "Теперь же руками озверевших польских пограничников европейские политики уничтожают людей, которые ищут лучшей доли, которые не по своей воле оказались в этой приграничной зоне, - подчеркнул Павел Фельдман. - Запад в их странах создал невыносимую обстановку, где нет возможности жить, зарабатывать, развиваться. И поэтому эти люди, естественно, хотят оказаться там, где как минимум не стреляют, где им будут предоставлены маломальские гарантии сохранения жизни и вообще выживания для них и их детей. Однако же Европейский союз сегодня говорит всему миру, что видеть у себя этих несчастных мигрантов он не желает, и фактически морально поддерживает Польшу в ее жесточайших мерах, абсолютно античеловеческих, которые польская сторона применяет в отношении людей, находящихся у ее границы".

Стало очевидным нежелание Германии больше принимать мигрантов, на протяжении многих лет служившей для них приманкой. "Время Ангелы Меркель на посту канцлера исчисляется неделями, а может и днями: до католического Рождества она покинет свой пост и очевидно, что у нее не остается уже ни политического веса, ни достаточного количества времени для того, чтобы этот миграционный кризис разрешить хотя бы частично и принять у себя этих бедных людей", - отметил эксперт.

"Поэтому скорее всего именно Беларуси, как бы это ни было странно, придется обеспечить беженцам физическое выживание в холодную зиму, хотя Беларусь не имеет никакого отношения ни к кризису на Ближнем Востоке, ни к проблеме мигрантов вообще", - резюмировал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН.-0-