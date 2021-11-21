Российский эксперт: Польша привлекает внимание НАТО к ситуации на границе

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша привлекает внимание НАТО к ситуации на белорусско-польской границе, заявил в эфире телеканала ОНТ политический обозреватель портала Rubaltic.ru Алексей Ильяшевич, сообщает БЕЛТА.

"Конечно, для меня не удивительно, что они используют эту ситуацию с мигрантами для того, чтобы привлечь внимание НАТО к этой проблеме, усилить американский военный контингент. Это будет подаваться, несомненно, как победа. Вот смотрите, мы добились того, что они нам помогают и обеспечивают нашу региональную безопасность", - сказал Алексей Ильяшевич.

По его словам, Польша всеми силами старается представить себя в роли защитника ЕС. "Здесь новый агрессор появился - Беларусь. Посмотрите, нужно нам помогать, нужно нас защищать", - добавил политический обозреватель.-0-