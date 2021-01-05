5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский гуманитарный груз с тест-системами для диагностики COVID-19 прибыл в Беларусь, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Как сообщил заместитель министра здравоохранения Беларуси - главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко, сегодня от коллег из Роспотребнадзора прибыло около 30 тыс. тестов. Эти системы будут использоваться в Минске.

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев подчеркнул, что помощь Минздраву - очередной шаг, подтверждающий особые отношения двух стран. "Это поддержка огромной работы, которую проводит Беларусь по борьбе с COVID-19", - сказал он.

Посол выразил благодарность белорусской стороне за то, что вакцина "Спутник V" первой была зарегистрирована именно в Беларуси. По его словам, уже определены поставки до марта, а в феврале планируется начать производство российской вакцины в республике.

Всего в Беларуси на сегодня выполнено более 4 млн исследований для выявления коронавируса нового типа.-0-