Российский политолог: уровень социальной защищенности в Прибалтике не соизмерим с белорусским

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень социальной защищенности в Прибалтике не соизмерим с белорусским. Об этом в эфире "Беларусь 1" заявил руководитель информационного агентства Baltnews политолог Андрей Стариков, сообщает БЕЛТА.

"Уровень социальной защищенности в Латвии, Литве и Эстонии не соизмерим, допустим, с белорусским. Обсуждаются какие-то системы компенсации, поддержки для малоимущих, но все это, отчасти, декорации. Потому, что, конечно, наличия денег не хватает, чтобы обеспечить людям достойный уровень жизни, помочь им вылезти из этой самовоспроизводящейся нищеты", - сказал Андрей Стариков.

По его словам, Евросоюз войдет в весну с пустыми газохранилищами. "Спрос будет большой. Реальность такова, что у части населения Латвии, Литвы и Эстонии месячные коммунальные платежи превышают их заработную плату, а иногда и доход целого хозяйства", - констатировал он.-0-