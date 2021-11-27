Российский политолог: Запад демонстрирует двойные стандарты в ситуации с беженцами на границе

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запад демонстрирует двойные стандарты в ситуации с беженцами на белорусско-польской границе. Такое мнение в эфире телеканала "Беларусь 1" высказал российский политолог, историк и журналист Владимир Корнилов, сообщает БЕЛТА.

"При этом, честно вам сказать, масштабы этого миграционного кризиса - ничто по сравнению с тем, что сейчас переживает, скажем, Великобритания. Если мы говорим о 2-3, ну пусть даже 4-5 тыс. на границе Польши и Беларуси, то в Британии уже по 1 тыс. людей в сутки пересекают Ла-Манш. А сколько их тонет, вообще никто не знает", - рассказал Владимир Корнилов.

Политолог напомнил недавнюю новость о том, что 31 мигрант утонул при переправе через Ла-Манш, включая маленькую девочку. "При этом распространяются фотографии, как французская полиция стоит на берегу Ла-Манша и, по сути, провожает этих мигрантов на лодочке в Великобританию. То есть они не то что не препятствуют, а способствуют переправке нелегальных мигрантов в Великобританию, - отметил он. - И что-то я не слышу криков наказать Макрона (президент Франции Эммануэль Макрон. - Прим. БЕЛТА), ввести санкции против Франции, против ЕС. Оказывается, так можно. Оказывается, за это не наступает никакое наказание. Наказывать нужно только Россию и Беларусь".-0-