Российский социолог: в России очень тепло относятся к белорусскому народу и Беларуси

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В России очень теплое отношение к белорусскому народу и Беларуси. Такое мнение высказал российский социолог, директор компании Research & Branding Group Евгений Копатько, комментируя результаты социологического исследования "Беларусь. Мнение о будущем", передает корреспондент БЕЛТА.

Согласно исследованию, более 76% белорусов оценивают отношения Беларуси и России как дружественные и нормальные. Равноправное нахождение Беларуси и России в структуре Союзного государства поддерживают 40,8%.

"Мне бы очень хотелось, чтобы нынешний настрой белорусского общества, очень теплые, близкие отношения сохранялись. Я неоднократно говорил, что в настоящее время лишь Беларусь и, может быть, Армения остались странами, в которых очень хорошее отношение к России в целом присутствует. Но я хочу сказать, что и в России сохраняется очень теплое отношение к белорусскому народу и Беларуси", - сказал Евгений Копатько.

По его словам, у белорусов есть очень большая ценность - суверенитет. "Об этом постоянно говорят Президент Беларуси с Президентом России, это очень созвучно тем темам, которые вы обсуждаете. Самое важное - это картина будущего. И должны войти в систему такие исследования. Можно моделировать разные ситуации, возможны какие-то совместные проекты. Для нас это будет крайне интересно", - добавил социолог.

В рамках социологического обеспечения республиканского референдума с 15 ноября по 4 декабря 2021 года социологическим консорциумом ГНУ "Институт социологии НАН Беларуси" совместно с Аналитическим центром EcooM проведено масштабное социологическое исследование "Беларусь. Мнение о будущем". В опросе приняли участие 10 217 респондентов. Генеральная совокупность - экономически занятое население. Выборка многоступенчатая, стратифицированная (по региону проживания и типу населенного пункта), с контролем квот по полу и возрасту. Исследованием охвачены все области Беларуси, Минск, 52 района (с учетом 9 районов столицы), почти 350 организаций и предприятий различных сфер и форм собственности.

Следует отметить высокий интерес граждан к анкетированию, большинство из которых положительно восприняли интерес социологов к их позиции и оценкам. Опрос воспринят как возможность донести свое мнение о текущих процессах, волнующих проблемах и будущем страны. Граждане высказывали пожелания о более частом проведении подобных социологических исследований. В живом обсуждении с интервьюерами респонденты поднимали вопросы обеспечения водоснабжением, строительства объектов социальной и досуговой инфраструктуры, качества и доступности медицинского обслуживания и другие. Все поступившие замечания услышаны и поставлены на контроль местной исполнительной властью.-0-