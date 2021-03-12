12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рост уровней воды ожидается на реках Беларуси в ближайшие дни, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В ближайшие дни прогнозируемое повышение температуры воздуха и выпадение осадков будут способствовать таянию и разрушению ледового покрова. На реках страны будет отмечаться рост уровней воды, на Немане у Столбцов и реке Беседь (приток Сожа) у деревни Светиловичи будет превышена отметка выхода воды на пойму", - рассказали в Белгидромете.

По словам гидрологов, в истекшие сутки в уровенном и ледовом режимах рек существенных изменений не произошло. По состоянию на 12 марта ледостав и ледостав с полыньями сохраняется на Днепре, Соже, большем протяжении Западной Двины и Березины, отдельных участках Немана и Припяти. На водохранилищах и озерах наблюдается ледостав, местами в ледяном покрове отмечаются пространства с открытой водной поверхностью.

Рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-10 см наблюдается на большинстве рек бассейнов Вилии, Днепра, Березины, Сожа, Припяти, отдельных притоках Западного Буга и Немана. Превышена отметка выхода воды на пойму на Немане у деревни Белица, притоках Западного Буга реках Лесная у Каменца и Нарев у деревни Немержа, Днепре у Лоева, Березине у Березино и Светлогорска, ее притоке реке Свислочь у деревни Теребуты, Соже у Славгорода, Припяти у деревни Черничи, ее притоках реках Стыр у деревни Лопатино, Горынь у деревни Малые Викоровичи, Ствига у деревни Коротичи, Уборть у деревни Краснобережье и Птичь у деревни 1-я Слободка.

На притоке Сожа реке Проня у деревни Летяги уровень воды на 2 см превышает опасную высокую отметку, а на притоке Припяти реке Случь у деревни Ленин - близок к ней.-0-