Рождественские чтения Минской митрополии посвящены 1030-летию Полоцкой епархии и 200-летию Федора Достоевского

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. III Рождественские чтения Минской митрополии "От купели крещения - к вершинам религиозной мысли: 1030-летие основания Полоцкой епархии и 200-летие со дня рождения Федора Михайловича Достоевского" проходят сегодня в столице в формате онлайн, передает корреспондент БЕЛТА.

В чтениях принимают участие митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, представители Миноблисполкома и Мингорисполкома, райисполкомов.

"Чтения проходят в рождественский пост. Важно, чтобы эти дни были наполнены не только ожиданием приближающихся праздников, но и полезной работой, добрыми поступками. Ветви власти и церковь стараются охватывать различные стороны жизни общества. Это сфера образования, здравоохранения, Вооруженные Силы. Есть масса совместных проектов, которые дают добрые результаты, но много их не бывает. Открываем пленарное заседание, а затем в регионах будут проходить секции по различным направлениям, чтобы к Рождеству мы определили новые пути общего взаимодействия, которые принесут в будущем пользу", - сказал митрополит Вениамин.

В свою очередь председатель Миноблисполкома Александр Турчин подчеркнул, что на протяжении многих лет сотрудничество власти и православной церкви было успешным, но особым вниманием отмечены последние несколько лет. "В регионе реализован ряд проектов в сфере духовно-нравственного воспитания, благотворительности и социального служения. Вместе с настоятелями храмов мы не оставляем без внимания сферу здравоохранения, помогая добрым словом и нужным делом медикам и их пациентам. Впервые в этом году был проведен масштабный проект по поддержке одиноких и престарелых жителей области, людей с ограниченными возможностями. Вместе с владыкой в пасхальные дни мы встретились с жителями логойского дома-интерната и постарались привнести в их жизнь больше добра и заботы. Одновременно такие встречи прошли во всех социальных учреждениях столичного региона. Эта акция будет продолжена. Роль церкви также важна в поддержке малоимущих семей и граждан, которые вернулись из мест лишения свободы. В этих и других направлениях мы продолжим вместе работать", - сказал губернатор.

С докладами на чтениях выступают священнослужители, представители органов власти, деятели культуры, научные работники, руководители и преподаватели учреждений образования, медицинские и социальные работники.

Так, ведущий научный сотрудник Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси кандидат филологических наук Эльвира Ярмоленко поделится наработками по теме "Рукапісная рэлігійная спадчына Полаччыны і яе роля ў духоўным выхаванні вучняў", начальник главного управления по образованию Миноблисполкома Николай Башко выступит с докладом "О системе работы учреждений образования Минской области по духовно-нравственному воспитанию обучающихся", главный редактор газеты "Адзінства" Екатерина Воробьева представит работу по теме "Церковь и СМИ", а начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Логойского райисполкома Елена Селицкая выступит с докладом "Взаимодействие Первого Логойского благочиния Борисовской епархии БПЦ и ГУ "Логойская районная центральная больница" в формировании индивидуального и общественного здоровья (возможности, пути развития и перспективы)".

На мероприятии также состоялось торжественное награждение граждан, которые внесли значимый вклад в развитие БПЦ и страны.-0-