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22 декабря 2020, 09:00

Рождественское настроение в Minsk World: приемка дома "Нью-Дели" и цены на квартиры от 2 000 рублей за метр!

Рождество и Новый год все ближе – и настроение у покупателей недвижимости в комплексе Minsk World действительно праздничное! Новостройки в ноябре и декабре 2020 года сдаются одна за другой.

Буквально на днях ключи вручили владельцам квартир в готовом доме "Квебек", а теперь заряд положительных эмоций получают будущие новоселы полностью завершенного "Нью-Дели" – колоритной новостройки в квартале "Азия", созданной по мотивам столицы далекой Индии. Кстати, здесь еще есть свободные готовые квартиры!

В офисах продаж застройщика тоже оживленно – стартовала рождественская акция! Приобрести строящуюся квартиру в комплексе Minsk World можно всего от 2 000 рублей за квадратный метр, а готовую – от 2 600 рублей за метр. Торопитесь – количество акционной недвижимости ограничено, а праздничные цены сохранятся только до 11 января 2021 года!

Купить недвижимость можно как за собственные средства, так и в беспроцентную рассрочку до 100 месяцев или кредит до 20 лет от 4,99% годовых. Подробности – по мобильному телефону офиса продаж 7675 и на сайте застройщика bir.by. Выбирайте свою квартиру и встречайте Новый год с выгодной покупкой!

Современный, красивый, с ярким характером "Нью-Дели" расположился в квартале "Азия"
Современный, красивый, с ярким характером "Нью-Дели" расположился в квартале "Азия"

Отличный выбор – полностью завершенный "Нью-Дели", квартиры в котором по рождественской акции можно купить всего от 2 600 рублей за квадратный метр. Приезжайте прямо в квартал, чтобы лично оценить все преимущества этой новостройки. Выбирайте квартиру, получайте ключи и переезжайте сразу после ремонта!

Современный, красивый, с ярким характером, дом насчитывает 16 этажей с квартирами площадью от 28 до 75 кв. метров. Все – свободной планировки: сколько будет комнат и как они будут расположены, решать только вам. Высота потолков – 2,7 метра.

Как и солнечная Индия, "Нью-Дели" будет наполнен светом благодаря большой площади остекления фасада. Все окна – от потолка до пола. Оснащены детскими замками безопасности. Квартиры – с террасами, "французскими" балконами, остекленными лоджиями и открытыми балконами.

Террасы, "французские" балконы, остекленные лоджии и открытые балконы – выбирайте на свой вкус!
Террасы, "французские" балконы, остекленные лоджии и открытые балконы – выбирайте на свой вкус!

В лоджиях определенных квартир предусмотрено место для кондиционера, который владелец при желании сможет установить.

В доме два бесшумных скоростных лифта OTIS: на 450 кг и на 1 000 кг – уникальный панорамный, из которого открывается прекрасный вид на столицу!

В доме два бесшумных скоростных лифта OTIS, включая панорамный
В доме два бесшумных скоростных лифта OTIS, включая панорамный

Просторное лобби "Нью-Дели", оформленное в индийском стиле, будет поднимать настроение каждый день! Здесь предусмотрены стойка для консьержа, зона встречи гостей, санитарная комната с пеленальным столиком и место для мытья лап животным. А также байк-бокс и колясочная. В общем – все удобства!

Просторное лобби дома "Нью-Дели", оформленное в индийском стиле, будет поднимать настроение каждый день!
Просторное лобби дома "Нью-Дели", оформленное в индийском стиле, будет поднимать настроение каждый день!

На первом этаже готового дома "Нью-Дели" находятся квартиры с потолками высотой до 3 метров и отдельным входом с улицы. Над входами прозрачный козырек, витражное остекление фасадов.

Вход в дом оборудован по принципам безбарьерного пространства
Вход в дом оборудован по принципам безбарьерного пространства

Подъезд сквозной, что позволит выйти сразу на улицу или во двор и сэкономить время. Вход расположен практически на уровне земли – по принципам организации безбарьерного пространства.

В квартале "Азия" откроется детский сад на 230 мест с бассейном, а также торговый центр с супермаркетом и двухэтажным паркингом
В квартале "Азия" откроется детский сад на 230 мест с бассейном, а также торговый центр с супермаркетом и двухэтажным паркингом

Квартал "Азия", где находится "Нью-Дели", расположен вдоль улицы Кижеватова, которая позволяет как легко выехать в центр, так и оказаться на кольцевой. В пешеходной доступности – остановки наземного транспорта и метро. В квартале откроется детский сад на 230 мест с бассейном, а также торговый центр с супермаркетом и двухэтажным паркингом. Запроектирована обширная зона озеленения с площадками для игр, отдыха и спорта. При этом транзитное движение транспорта через дворовые территории исключено.

В квартале "Азия" обустраиваются спортивные и детски площадки, проложены дорожки и уже установлено освещение
В квартале "Азия" обустраиваются спортивные и детски площадки, проложены дорожки и уже установлено освещение

Станьте жителем готового дома "Нью-Дели" на лучших условиях рождественской акции – по цене от 2 600 рублей за квадратный метр. А если вы готовы подождать, то вашим выбором может стать дом "Манила", который еще строится в квартале "Азия": здесь цены на квартиры по рождественской акции стартуют от 2 000 рублей за метр!

Приобрести квартиры на рождественской акции можно в различных кварталах комплекса Minsk World – торопитесь, пока не раскупили!
Приобрести квартиры на рождественской акции можно в различных кварталах комплекса Minsk World – торопитесь, пока не раскупили!

Или обратите внимание на дома в других кварталах комплекса Minsk World – каждый из них интересен по-своему. Это действительно новый уровень столичной недвижимости!

Все новостройки – каркасно-монолитные здания с большими окнами, лоджиями и скоростными лифтами OTIS, включая панорамные. В каждом доме – уникальное дизайнерское лобби, где есть все удобства, включая стойку для консьержа, место ожидания гостей и санитарную комнату.

На выбор покупателей жилье свободной планировки площадью от 30 до 200 кв. метров – от небольших студий до просторных пентхаусов и эксклюзивных квартир с отдельным входом прямо с улицы и собственными террасами. Высота потолков – от 2,7 метра.

В каждом доме – уникальное дизайнерское лобби со всеми удобствами и скоростные бесшумные лифты OTIS
В каждом доме – уникальное дизайнерское лобби со всеми удобствами и скоростные бесшумные лифты OTIS

Ремонт не ваш конек? Тогда для вас есть специальное предложение –солнечный дом "Майами" или уютный дом "Хельсинки", которые будут введены в эксплуатацию уже в 2021 году полностью готовыми к проживанию. Все квартиры сдаются с качественной отделкой: от ламината и обоев до натяжных потолков, дверей и розеток. В санузлах – сантехника. Вам останется только расставить мебель!

Дом "Майами" находится в квартале "Северная Америка"
Дом "Майами" находится в квартале "Северная Америка"

Дом "Хельсинки" расположен в квартале "Северная Европа"
Дом "Хельсинки" расположен в квартале "Северная Европа"

Строящаяся квартира, готовая, а может быть, сразу с отделкой? Что бы вы ни выбрали – в придачу вы получаете преимущества комплекса Minsk World, где все продумано до мелочей для жизни и бизнеса. Это новый красивый район практически в центре столицы!

Благоустроенные дворы – это новый уровень комфортной столичной жизни
Благоустроенные дворы – это новый уровень комфортной столичной жизни

"Сквозные" подъезды позволяют выйти сразу во двор и на улицу
"Сквозные" подъезды позволяют выйти сразу во двор и на улицу

Удобные парковочные места рядом с домом
Удобные парковочные места рядом с домом

Ночное освещение позволит чувствовать себя уютно даже темными зимними вечерами
Ночное освещение позволит чувствовать себя уютно даже темными зимними вечерами

Дороги прокладываются одновременно со строительством домов
Дороги прокладываются одновременно со строительством домов

Школы или детские сады будут буквально в каждом квартале. В благоустроенных зеленых дворах разместятся современные площадки для спорта, игр и отдыха. К услугам жителей комплекса будут детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, спортивные сооружения и выставочный зал, объекты торговли, бары и рестораны.

Во всех кварталах обустраиваются безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием
Во всех кварталах обустраиваются безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием

Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"
Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"

Велодорожки свяжут все кварталы и пройдут через парк
Велодорожки свяжут все кварталы и пройдут через парк

Международный финансовый центр и крупнейший торговый центр. Коммерческая недвижимость буквально в каждом квартале. Удобные открытые парковки и крытые паркинги. Новые станции метро. Кварталы свяжут велодорожки. А в центре разместится большой городской парк.

Благодаря специальному видеотуру на сайте застройщика bir.by можно наблюдать за ходом работ на площадке онлайн. А можно приехать в комплекс и увидеть грандиозную стройку собственными глазами!

Международный финансовый центр и крупнейший торговый центр – это успешный бизнес и выгодные покупки
Международный финансовый центр и крупнейший торговый центр – это успешный бизнес и выгодные покупки

Готовый паркинг в квартале "Эмиратс"
Готовый паркинг в квартале "Эмиратс"

Станция метро "Ковальская Слобода" рядом с комплексом уже работает
Станция метро "Ковальская Слобода" рядом с комплексом уже работает

Не хватает средств для покупки квартиры? Воспользуйтесь длительной беспроцентной рассрочкой от застройщика:

· Рассрочка предоставляется на срок от 24 до 100 месяцев.

· Первоначальный взнос – от 30%.

· Без справок о доходах и поручителей.

· Договор оформляется прямо в офисе продаж застройщика.

· Для оформления договора нужен только паспорт.

Как показывает практика, при покупке квартиры в рассрочку в комплексе Minsk World ежемесячный платеж примерно равен арендной плате. Но при этом платить вы будете за собственное жилье и сможете жить в нем сразу после ремонта!

Для приобретения квартир в комплексе Minsk World также действует выгодный партнерский кредит от Белинвестбанка:

· До 20 лет в белорусских рублях.

· От 4,99% (0,57 СКО) в первый год.

· От 13,35% (1,543 СКО) в последующие годы.

· Участие собственными средствами – от 10%.

· Возможно досрочное погашение без штрафных санкций.

Приобрести квартиры и бизнес-помещения в комплексе Minsk World можно в офисах продаж в Минске у ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Также для покупки недвижимости можно обратиться к региональным менеджерам по продажам в 18 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске.

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Спешите приобрести недвижимость в столичном комплексе Minsk World по рождественской акции, пока все не разобрали!

Покупайте строящуюся квартиру по цене от 2 000 рублей за квадратный метр. Или выбирайте готовую квартиру от 2 600 за "квадрат" и переезжайте сразу после ремонта.

И пусть ваш Новый год будет самым счастливым!

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