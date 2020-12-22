Рождественское настроение в Minsk World: приемка дома "Нью-Дели" и цены на квартиры от 2 000 рублей за метр!

Рождество и Новый год все ближе – и настроение у покупателей недвижимости в комплексе Minsk World действительно праздничное! Новостройки в ноябре и декабре 2020 года сдаются одна за другой.

Буквально на днях ключи вручили владельцам квартир в готовом доме "Квебек", а теперь заряд положительных эмоций получают будущие новоселы полностью завершенного "Нью-Дели" – колоритной новостройки в квартале "Азия", созданной по мотивам столицы далекой Индии. Кстати, здесь еще есть свободные готовые квартиры!

В офисах продаж застройщика тоже оживленно – стартовала рождественская акция! Приобрести строящуюся квартиру в комплексе Minsk World можно всего от 2 000 рублей за квадратный метр, а готовую – от 2 600 рублей за метр. Торопитесь – количество акционной недвижимости ограничено, а праздничные цены сохранятся только до 11 января 2021 года!

Купить недвижимость можно как за собственные средства, так и в беспроцентную рассрочку до 100 месяцев или кредит до 20 лет от 4,99% годовых. Подробности – по мобильному телефону офиса продаж 7675 и на сайте застройщика bir.by. Выбирайте свою квартиру и встречайте Новый год с выгодной покупкой!

Современный, красивый, с ярким характером "Нью-Дели" расположился в квартале "Азия"

Отличный выбор – полностью завершенный "Нью-Дели", квартиры в котором по рождественской акции можно купить всего от 2 600 рублей за квадратный метр. Приезжайте прямо в квартал, чтобы лично оценить все преимущества этой новостройки. Выбирайте квартиру, получайте ключи и переезжайте сразу после ремонта!

Современный, красивый, с ярким характером, дом насчитывает 16 этажей с квартирами площадью от 28 до 75 кв. метров. Все – свободной планировки: сколько будет комнат и как они будут расположены, решать только вам. Высота потолков – 2,7 метра.

Как и солнечная Индия, "Нью-Дели" будет наполнен светом благодаря большой площади остекления фасада. Все окна – от потолка до пола. Оснащены детскими замками безопасности. Квартиры – с террасами, "французскими" балконами, остекленными лоджиями и открытыми балконами.

Террасы, "французские" балконы, остекленные лоджии и открытые балконы – выбирайте на свой вкус!

В лоджиях определенных квартир предусмотрено место для кондиционера, который владелец при желании сможет установить.

В доме два бесшумных скоростных лифта OTIS: на 450 кг и на 1 000 кг – уникальный панорамный, из которого открывается прекрасный вид на столицу!

В доме два бесшумных скоростных лифта OTIS, включая панорамный

Просторное лобби "Нью-Дели", оформленное в индийском стиле, будет поднимать настроение каждый день! Здесь предусмотрены стойка для консьержа, зона встречи гостей, санитарная комната с пеленальным столиком и место для мытья лап животным. А также байк-бокс и колясочная. В общем – все удобства!

Просторное лобби дома "Нью-Дели", оформленное в индийском стиле, будет поднимать настроение каждый день!

На первом этаже готового дома "Нью-Дели" находятся квартиры с потолками высотой до 3 метров и отдельным входом с улицы. Над входами прозрачный козырек, витражное остекление фасадов.

Вход в дом оборудован по принципам безбарьерного пространства

Подъезд сквозной, что позволит выйти сразу на улицу или во двор и сэкономить время. Вход расположен практически на уровне земли – по принципам организации безбарьерного пространства.

В квартале "Азия" откроется детский сад на 230 мест с бассейном, а также торговый центр с супермаркетом и двухэтажным паркингом

Квартал "Азия", где находится "Нью-Дели", расположен вдоль улицы Кижеватова, которая позволяет как легко выехать в центр, так и оказаться на кольцевой. В пешеходной доступности – остановки наземного транспорта и метро. В квартале откроется детский сад на 230 мест с бассейном, а также торговый центр с супермаркетом и двухэтажным паркингом. Запроектирована обширная зона озеленения с площадками для игр, отдыха и спорта. При этом транзитное движение транспорта через дворовые территории исключено.

В квартале "Азия" обустраиваются спортивные и детски площадки, проложены дорожки и уже установлено освещение

Станьте жителем готового дома "Нью-Дели" на лучших условиях рождественской акции – по цене от 2 600 рублей за квадратный метр. А если вы готовы подождать, то вашим выбором может стать дом "Манила", который еще строится в квартале "Азия": здесь цены на квартиры по рождественской акции стартуют от 2 000 рублей за метр!

Приобрести квартиры на рождественской акции можно в различных кварталах комплекса Minsk World – торопитесь, пока не раскупили!

Или обратите внимание на дома в других кварталах комплекса Minsk World – каждый из них интересен по-своему. Это действительно новый уровень столичной недвижимости!

Все новостройки – каркасно-монолитные здания с большими окнами, лоджиями и скоростными лифтами OTIS, включая панорамные. В каждом доме – уникальное дизайнерское лобби, где есть все удобства, включая стойку для консьержа, место ожидания гостей и санитарную комнату.

На выбор покупателей жилье свободной планировки площадью от 30 до 200 кв. метров – от небольших студий до просторных пентхаусов и эксклюзивных квартир с отдельным входом прямо с улицы и собственными террасами. Высота потолков – от 2,7 метра.

В каждом доме – уникальное дизайнерское лобби со всеми удобствами и скоростные бесшумные лифты OTIS

Ремонт не ваш конек? Тогда для вас есть специальное предложение –солнечный дом "Майами" или уютный дом "Хельсинки", которые будут введены в эксплуатацию уже в 2021 году полностью готовыми к проживанию. Все квартиры сдаются с качественной отделкой: от ламината и обоев до натяжных потолков, дверей и розеток. В санузлах – сантехника. Вам останется только расставить мебель!

Дом "Майами" находится в квартале "Северная Америка"

Дом "Хельсинки" расположен в квартале "Северная Европа"

Строящаяся квартира, готовая, а может быть, сразу с отделкой? Что бы вы ни выбрали – в придачу вы получаете преимущества комплекса Minsk World, где все продумано до мелочей для жизни и бизнеса. Это новый красивый район практически в центре столицы!

Благоустроенные дворы – это новый уровень комфортной столичной жизни

"Сквозные" подъезды позволяют выйти сразу во двор и на улицу

Удобные парковочные места рядом с домом

Ночное освещение позволит чувствовать себя уютно даже темными зимними вечерами

Дороги прокладываются одновременно со строительством домов

Школы или детские сады будут буквально в каждом квартале. В благоустроенных зеленых дворах разместятся современные площадки для спорта, игр и отдыха. К услугам жителей комплекса будут детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, спортивные сооружения и выставочный зал, объекты торговли, бары и рестораны.

Во всех кварталах обустраиваются безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием

Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"

Велодорожки свяжут все кварталы и пройдут через парк

Международный финансовый центр и крупнейший торговый центр. Коммерческая недвижимость буквально в каждом квартале. Удобные открытые парковки и крытые паркинги. Новые станции метро. Кварталы свяжут велодорожки. А в центре разместится большой городской парк.

Благодаря специальному видеотуру на сайте застройщика bir.by можно наблюдать за ходом работ на площадке онлайн. А можно приехать в комплекс и увидеть грандиозную стройку собственными глазами!

Международный финансовый центр и крупнейший торговый центр – это успешный бизнес и выгодные покупки

Готовый паркинг в квартале "Эмиратс"

Станция метро "Ковальская Слобода" рядом с комплексом уже работает

Не хватает средств для покупки квартиры? Воспользуйтесь длительной беспроцентной рассрочкой от застройщика:

· Рассрочка предоставляется на срок от 24 до 100 месяцев.

· Первоначальный взнос – от 30%.

· Без справок о доходах и поручителей.

· Договор оформляется прямо в офисе продаж застройщика.

· Для оформления договора нужен только паспорт.

Как показывает практика, при покупке квартиры в рассрочку в комплексе Minsk World ежемесячный платеж примерно равен арендной плате. Но при этом платить вы будете за собственное жилье и сможете жить в нем сразу после ремонта!

Для приобретения квартир в комплексе Minsk World также действует выгодный партнерский кредит от Белинвестбанка:

· До 20 лет в белорусских рублях.

· От 4,99% (0,57 СКО) в первый год.

· От 13,35% (1,543 СКО) в последующие годы.

· Участие собственными средствами – от 10%.

· Возможно досрочное погашение без штрафных санкций.

Приобрести квартиры и бизнес-помещения в комплексе Minsk World можно в офисах продаж в Минске у ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Также для покупки недвижимости можно обратиться к региональным менеджерам по продажам в 18 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске.

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Спешите приобрести недвижимость в столичном комплексе Minsk World по рождественской акции, пока все не разобрали!

Покупайте строящуюся квартиру по цене от 2 000 рублей за квадратный метр. Или выбирайте готовую квартиру от 2 600 за "квадрат" и переезжайте сразу после ремонта.

И пусть ваш Новый год будет самым счастливым!

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