Руководитель медучреждения должен поддерживать верность профессии у молодых специалистов - Караник

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководитель медучреждения должен поддерживать верность профессии у молодых специалистов, заявил журналистам министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

Отвечая на вопрос, сколько, по его мнению, выпускников школ идут в медвузы по зову души, а не ради денег, Владимир Караник отметил, что таких абсолютное большинство. "Общаясь со студентами, выпускниками, вижу, что глаза горят. В том числе задача руководителя учреждения, куда приходят молодые специалисты, сделать все, чтобы этот взгляд не потух, чтобы желание помогать людям осталось и развивалось дальше", - сказал он.

Вместе с тем, по словам министра, на уровне государства есть понимание, что медик не должен работать безвозмездно. Врач отдает частицу своей души, выполняя достаточно ответственную работу, поэтому она должна хорошо оплачиваться. В связи с этим Владимир Караник отметил, что поручение в два раза увеличить заработную плату медицинских работников в ближайшие годы никто с повестки не снимал. Минздрав в этом направлении продолжит работать.

Министр также напомнил про указ по выплатам денежных средств за работу в условиях, связанных с инфекциями. "Понятно, что люди работали бы и без этих доплат, но это показатель того, что мы понимаем, насколько это тяжелая работа, и ценим труд специалистов, которые работают в системе здравоохранения", - сказал он.

Владимир Караник уверен, что профессия медицинского работника всегда будет актуальной. "Как бы ни менялся мир, ни развивались технологии, я не устану повторять, что диагностическое оборудование без знаний и опыта медицинского работника - это всего лишь холодный металл", - сказал он.

Были затронуты и тема распространения коронавирусной инфекции, и вопрос помощи студентов-медиков в борьбе с COVID-19. Будущие медицинские работники трудились как в перепрофилированных стационарах, так и в обычных медучреждениях. Причем многие пришли на помощь старшим коллегам именно в этот период. "Желание помочь людям, набраться опыта и лучше почувствовать ту профессию, которую выбрал, всегда приветствуется. Поэтому студентам медицинских вузов, которые готовы в свободное от учебы время поработать, в системе здравоохранения всегда будут рады. Это показатель того, что в медицину пришли не случайные люди", - добавил министр.

Касательно самых востребованных специальностей, Владимир Караник отметил, что сегодня медицина универсальна. Большинство студентов идут на специальность "лечебное дело", что позволяет им потом стать узкими специалистами в любой отрасли, будь то неврология, хирургия, терапия, гинекология или реаниматология. По-прежнему остается актуальной педиатрия. Как показала ситуация с коронавирусом, крайне востребованы сегодня врачи-гигиенисты. "Мы нуждаемся в специалистах разного профиля, потому что только командная работа позволяет заботиться о здоровье населения", - заключил он.

Владимир Караник сегодня был на встрече с выпускниками Белорусского государственного медицинского университета, которые станут участниками Республиканского бала выпускников учреждений высшего образования. Обсуждались различные вопросы - от предоставления жилья молодым специалистам до оснащения медучреждений.-0-