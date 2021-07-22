Руководитель "Патриотов Беларуси": для нас национальная идея - быть хозяевами на своей земле

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальной идеей белорусов могло бы стать стремление быть хозяевами на своей земле. Такое мнение высказал председатель республиканского общественного объединения "Патриоты Беларуси" Сергей Рачковский в программе "Марков. Ничего личного" на ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"На наш взгляд, национальная идея Беларуси - быть хозяевами на своей земле, иметь право действовать и работать", - сказал Сергей Рачковский.

Он пояснил, что быть хозяевами означает не просто владеть территорией, а следить за своей землей и ухаживать за ней. "Если мы приходим в гости к хорошему хозяину, у него все на месте, все убрано. Он знает, где что лежит, он за все отвечает, - добавил руководитель общественного объединения. - Пока у нас в обществе будет отношение не хозяйское, а потребительское, ни к чему хорошему мы не придем".

Заместитель председателя "Патриотов Беларуси" Анна Харута заметила, что нет больших или маленьких дел. "Все, что тебе по силам, бери и делай. Вот это и будет формировать наше будущее", - убеждена она.-0-