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Новости темы "Социальное государство в работе"
5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители госорганов проведут в декабре в регионах приемы граждан, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Совета Министров.
На 11 декабря запланирована встреча министра спорта и туризма Сергея Ковальчука с гражданами в Лидском райисполкоме, на 20 декабря - председателя Государственного военно-промышленного комитета Романа Головченко - в ОАО "Техника связи" и ОАО "Оршанский авиаремонтный завод".
Министр связи и информатизации Константин Шульган встретится с гражданами 27 декабря в Солигорском райисполкоме.-0-