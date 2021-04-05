Руководители министерств и ведомств проведут в апреле личные приемы граждан

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители министерств и ведомств проведут в апреле в Совете Министров личные приемы граждан, их представителей и представителей юридических лиц, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт белорусского правительства.

7 апреля личный прием граждан проведет заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Сивак. На 9 апреля запланирован личный прием у министра природных ресурсов и охраны окружающей среды. 14 апреля прием граждан проведет министр транспорта и коммуникаций, 16 апреля - министр сельского хозяйства и продовольствия, 21 апреля - министр антимонопольного регулирования и торговли.

У министра спорта и туризма Сергея Ковальчука личный прием граждан состоится 23 апреля, а у председателя Государственного комитета по науке и технологиям Александра Шумилина - 28 апреля. Встреча граждан с министром информации запланирована на 30 апреля.

В правительстве напомнили, что личный прием министрами и председателями государственных комитетов осуществляется, как правило, по предварительной записи, а заместителями премьер-министра Беларуси - только по предварительной записи с представлением обращения по существу вопроса.

Приемы проводятся с 10.00 по адресу: г.Минск, ул.Советская, 9, комната 103. Контактные телефоны: 222 65 09, 222 63 69.-0-