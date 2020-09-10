Руководители трех министерств в сентябре проведут приемы граждан в регионах

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10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители трех министерств проведут в сентябре приемы граждан в регионах Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

У министра по налогам и сборам Сергея Наливайко прием 10 сентября в Новогрудском райисполкоме.

23 сентября в Крупском райисполкоме встретится с гражданами министр спорта и туризма Сергей Ковальчук.

Министр иностранных дел Владимир Макей проведет прием в Дзержинском райисполкоме 24 сентября .-0-