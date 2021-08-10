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10 августа 2021, 13:27

Руководство Беларусбанка поблагодарило хлеборобов за труд

Новости темы " Уборочная кампания"
На уборке урожая определились 5 молодежных экипажей-двухтысячников
Белорусские аграрии намолотили более 4,6 млн т зерна

На полях страны практически в круглосуточном режиме работают десятки экипажей "боевых" машин сельского хозяйства. На 10 августа по оперативной информации Министерства сельского хозяйства и продовольствия белорусские аграрии намолотили уже более 4,6 млн тонн зерна.

И вполне естественно, что многие представители государственных органов власти, руководители предприятий и общественных организаций считают своим личным долгом поблагодарить передовиков жатвы, поддержать их как морально, так и материально. Ведь от них, от рядовых тружеников отечественного сельскохозяйственного сектора, зависит сегодня продовольственная безопасность страны, и какого размера будет хлебный каравай государства в нынешнем непростом году.

В числе таких руководителей и член Совета Республики Национального собрания, председатель правления ОАО "АСБ Беларусбанк" Виктор Ананич.

На днях Виктор Михайлович выехал в поле на Могилевщине, чтобы в знак благодарности лично вручить в подарок от банка холодильник трактористу-машинисту ОАО "Краснопольский" Михаилу Алексеенко. К слову, такие же подарки получат передовики уборочной кампании еще из нескольких районов области.

И я, и команда Беларусбанка всегда с уважением и глубоким почтением относились к представителям аграрного сектора, труженикам села, – сказал сенатор и руководитель банка Виктор Ананич. – Ведь от их работы зависит не только наличие хлеба на наших столах, но и продовольственная безопасность всей страны. Мы видим, что непростые погодные условия, сменяющаяся ливнями жара заставляют наших механизаторов и комбайнеров трудиться максимально напряженно, чтобы не допустить потери урожая. Со своей стороны мы не можем не поддержать их, не поблагодарить за труд и не высказать свою огромную признательность. В качестве небольшого знака внимания и поощрения передовикам нескольких районов Могилевщины наш банк дарит холодильники отечественного производства. Спасибо, что, не считаясь с порою непростыми условиями и высокой напряженностью труда, работаете эффективно и оперативно.

Отметим, что ОАО "АСБ Беларусбанк" постоянно поддерживает жителей сельской местности, в том числе и благодаря внедрению новых сервисов, призванных сделать жизнь хлеборобов удобнее.

Так, на 1 июля сервис выдачи наличных денежных средств держателям карточек в организациях торговли и сервиса страны реализуется в 400 точках продаж. Многие из таких точек – обычные сельские магазины.

Услуга работает второй год и с момента ее внедрения проведено порядка 12 000 операций по выдаче наличных денежных средств. Общая сумма составила более 800 000 рублей. Она удобно обеим сторонам: и покупателям, и владельцам магазинов, которые имеют возможность экономить на инкассации денежной наличности. Напомним, что согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 15.05.2020 №290/11 (с 01.01.2022 – во всех населенных пунктах) данная услуга предоставляет возможность снятия наличных в организациях торговли и сервиса (ОТС), расположенных на территории сельской местности, малых городских поселений, территории вне населенных пунктов.

Подготовлено по информации ОАО "АСБ Беларусбанк"

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Ананич Беларусбанк уборочная
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