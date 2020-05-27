Румас и Мишустин обсудили готовность к подписанию соглашения об изменении процентов по кредиту на БелАЭС и цены на газ

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас и председатель правительства РФ Михаил Мишустин в телефонном разговоре обсудили ход строительства Белорусской АЭС и готовность к подписанию межправительственного соглашения об изменении процентной ставки по кредиту на сооружение атомной электростанции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Стороны обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию в мире и обменялись мнениями о мерах, которые принимаются в двух странах для предотвращения распространения COVID-19. Договорились, что министерства здравоохранения Беларуси и России будут обмениваться опытом в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Сергей Румас и Михаил Мишустин затронули газовую тематику. Министрам энергетики двух стран будет дано поручение продолжить переговоры по вопросу ценообразования на газ для Беларуси.

Главы правительств коснулись интеграционной повестки. В частности, очередное заседание Евразийского межправительственного совета предложено провести в середине июля 2020 года в Минске.

Стороны также обсудили повестку заседания Совета Министров Союзного государства и условились о его проведении в Минске после заседания Евразийского межправсовета.

В ходе беседы затрагивались и другие вопросы двустороннего взаимодействия.

"Сергей Румас поблагодарил своего российского коллегу за оперативное решение вопроса об увеличении поставок гречневой крупы в Беларусь в период повышенного спроса", - отметили в пресс-службе.-0-