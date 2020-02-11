Румас ориентирует IT-сектор больше работать на белорусскую экономику

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отечественный IT-сектор должен быть более ориентирован на белорусскую экономику, а не на экономику других стран. На это обратил внимание на сегодняшнем заседании Совета Министров об итогах социально-экономического развития премьер-министр Сергей Румас, передает корреспондент БЕЛТА.

Руководитель правительства отметил, что существенный вклад в рост экономики в 2019 году внесла лишь одна отрасль - информация и связь. Такая ситуация, по его словам, характерна не только для Минска, где размещен Парк высоких технологий. "Это объективная реальность: происходят структурные сдвиги как в мировой экономике, так и в нашей", - констатировал Сергей Румас.

ПВТ стал значимым субъектом белорусской экономики, который обеспечивает поступление валюты в страну. "Это хорошо, но IT-сектор должен больше работать на белорусскую экономику. Пока же уровень взаимодействия внутри страны по этому направлению трудно назвать достаточным - все новейшие разработки работают на экономику других стран", - сказал премьер.

Говоря о том, за счет чего еще можно обеспечить приход новых технологий в страну, руководитель правительства отметил, что это могут прямые иностранные инвестиции. Но в 2019 году по объему их привлечения на прогнозные параметры выйти так и не удалось. Этот показатель не выполнили четыре региона: Брестский, Витебский, Гродненский и Минский. Налицо, по словам Сергея Румаса, снижение активности на местах в работе с инвесторами. "Непродуманные и непоследовательные решения приводят к серьезным последствиям для страны и, что не менее важно, - к существенному ухудшению оценки потенциальными инвесторами условий инвестированная в Беларусь", - подчеркнул премьер. Он поручил Минэкономики сделать детальный анализ этой работы и внести предложения, что делать дальше, что изменить в работе с инвесторами.-0-

Фото Максима Гучека