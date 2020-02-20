Румас поблагодарил РФ за эвакуацию из Китая 10 белорусских граждан

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас направил благодарственное письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт белорусского правительства.
"Сергей Румас от имени правительства Беларуси выразил слова благодарности российской стороне за помощь в эвакуации 5 февраля 2020 года спецрейсом Министерства обороны Российской Федерации 10 белорусских граждан, которые приняли решение о выезде из провинции Хубэй Китайской Народной Республики в связи с эпидемией коронавируса нового типа", - сообщили в правительстве.
Премьер-министр высказал признательность своему российскому коллеге за размещение граждан Беларуси в лечебно-реабилитационном центре "Градостроитель" Тюменской области и создание благоприятных условий их пребывания.
Сергей Румас отметил, что и в дальнейшем плодотворное взаимодействие стран будет развиваться в духе дружбы, сотрудничества и взаимопонимания.-0-