Румас поздравил Медведева с Днем единения народов Беларуси и России

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас направил председателю правительства России Дмитрию Медведеву поздравительную телеграмму по случаю Дня единения народов Беларуси и России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

"Реализация союзного проекта принесла ощутимые выгоды нашим странам. Совместными усилиями нам удалось достичь значительных успехов в проведении согласованной экономической политики, формировании единого гуманитарного пространства, укреплении межрегиональных связей, обеспечении социальных прав и гарантий для граждан двух государств", - говорится в поздравлении.

Сергей Румас выразил уверенность в том, что эффективное сотрудничество между правительствами Беларуси и России позволит и впредь находить взаимоприемлемые решения по любым вопросам двусторонней и интеграционной повесток дня.-0-