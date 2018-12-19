Румас вручил госнаграды более чем 100 представителям различных сфер

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас вручил сегодня государственные награды более чем 100 представителям различных сфер, передает корреспондент БЕЛТА.

Госнаградами отмечены представители промышленной сферы, сферы сельского хозяйства, медицинские работники, учителя, ученые, тренеры. Среди награжденных также сотрудники БЕЛТА. Благодарность Президента объявлена инженеру сектора администрирования сетей и эксплуатации оборудования центра связи и автоматизированных систем БЕЛТА Татьяне Кореньковой за многолетний плодотворный труд, значительный личный вклад в разработку и сопровождение интернет-ресурсов государственных органов. Заместитель генерального директора БЕЛТА - главный редактор газеты 7 Дней Наталья Филипповская удостоена Благодарности Президента за многолетний плодотворный труд, значительный личный вклад в развитие белорусской журналистики.

Татьяна Коренькова и Сергей Румас

Наталья Филипповская и Сергей Румас

Наталья Филипповская и Татьяна Коренькова

Заслуженные государственные награды лучшим представителям трудовых коллективов страны вручены по поручению Президента Беларуси. Каждый из награжденных внес свой вклад в развитие независимой Беларуси, отметил Сергей Румас.

Помощник бурильщика РУП "Производственное объединение "Белоруснефть" Павел Упировец награжден медалью "За трудовые заслуги".

"2018 год не был легким. Его окончательные итоги мы подведем в начале следующего года. Но вместе с тем уже сейчас можно констатировать: совместными усилиями нам удалось добиться определенных результатов, - сказал глава правительства. - Сбалансирована внешняя торговля, улучшен платежный баланс страны. Инфляция находится в запланированных параметрах, и по итогам года мы ожидаем рекордно низкое ее значение. При этом обеспечена стабильность на потребительском рынке".

Особое внимание традиционно уделяется развитию агропромышленного комплекса, и заслуженные награды вручены многим представителям этой отрасли. "Высокое качество выпускаемой продукции, использование натуральных продуктов и сырья позволяют производителям занимать ведущие позиции на мировом рынке. По прогнозам правительства, экспорт сельхозпродукции в 2018 году превысит уровень прошлого года, а в следующем году рост ожидается на еще 7%", - подчеркнул Сергей Румас.

Начальник научно-инжинирингового центра "Электромеханические и гибридные силовые установки мобильных машин" Объединенного института машиностроения НАН Беларуси Александр Белевич.

Начальник отдела АО "КБ Радар" - управляющая компания холдинга "Системы радиолокации" Павел Заяц награжден медалью "За трудовые заслуги".

Директор ОАО "Крутогорье-Петковичи" Юрий Климаш награжден медалью "За трудовые заслуги".

Среди награжденных - дорожные рабочие. Благодаря их усилиям в стране активно идет реконструкция автодорог. Высокими наградами отмечен труд представителей промышленного комплекса, которые вносят значительный вклад в развитие реального сектора.

Машинистр автогрейдера дорожно-строительного треста №5 Михаил Кольцов награжден медалью "За трудовые заслуги".

Среди награждаемых премьер-министр выделил учащегося Минского государственного профессионального лицея №9 автомобилестроения Виталия Титова и управляющую отделением Беларусбанка в Могилеве Елену Бурсову. "Про таких, как Виталий, говорят "герой нашего времени". Он, рискуя своей жизнью, 28 октября прошлого года спас тонущего в Свислочи мальчика. Поступок настоящего мужчины и гражданина. Елена Бурсова своими профессиональными действиями способствовала задержанию вооруженного преступника", - отметил Сергей Румас.

Во время церемонии

Слова благодарности премьер-министр адресовал ученым, преподавателям и учителям, которые сегодня также получили заслуженные награды. В списке награжденных медицинские работники. "Мы часто ждем от врачей чуда. И оно происходит, потому что вы делаете в своей профессии все возможное, а иногда и невозможное. Спасибо вам за это", - сказал глава правительства. Награды получили и представители творческой интеллигенции.

Благодарности Президента вручены тренерам и преподавателям за многолетнюю и плодотворную работу по развитию и популяризации физической культуры и спорта.

"Ожидаем, что благодаря вашим усилиям наши спортсмены достойно выступят на II Европейских играх, которые в следующем году примет Минск. Мы как организаторы приложим все усилия, чтобы данные соревнования прошли на самом высоком уровне", - добавил Сергей Румас. Он обратил внимание, что особую значимость этот спортивный форум будет иметь и потому, что он пройдет за год до летних Олимпийских игр в Токио и станет для многих атлетов пропуском на главные старты четырехлетия.-0-