Руммо: сегодняшний день будет определять наше будущее

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодняшний день будет определять наше будущее, заявил в эфире ОНТ директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, член Совета Республики Олег Руммо, сообщает БЕЛТА.

Он подчеркнул, что выборы Президента - важное событие в жизни страны. "И, конечно, если ты думаешь о будущем своих детей, о спокойствии родителей, о развитии того дела, которому ты всю свою жизнь посвятил, то ты не можешь остаться равнодушным. Все мы хотим жить в свободной и независимой стране", - заявил директор НПЦ.-0-