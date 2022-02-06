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06 февраля 2022, 16:51

Руммо: у доктора, который призывает не делать прививки, забирал бы диплом

Фото из архива
Фото из архива

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. У доктора, который призывает не делать прививки, следует забирать диплом, заявил сенатор, директор МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо в программе "Скажинемолчи" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Хотите мое мнение? Человека заставить невозможно, порой убедить невозможно. Но когда говорит доктор "не вакцинируйтесь", у этого человека я бы забирал диплом. И не раз об этом высказывался. Считайте, что эти люди - мои личные классовые враги. Это я вам говорю абсолютно ответственно", - сказал Олег Руммо.

Директор МНПЦ отметил, что не может с каждого человека требовать подобного. "И понятно, что мы платим очень высокую цену за то, что люди не вакцинируются, - обратил внимание он. - Но людей надо убеждать. Не убедил человека - что с ним сделаешь? Будешь лечить".

По словам Олега Руммо, истинный врач будет лечить любого пациента, кем бы он ни был. "Тот врач, который говорит своему заклятому врагу, что не будет его лечить, в моих глаза перестает быть врачом. Это обязанность - на своем рабочем месте оказывать медицинскую помощь, на которую ты способен", - заключил он.-0-

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