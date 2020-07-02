Руммо: за годы независимости Беларусь совершила колоссальный прорыв в здравоохранении

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За годы независимости Беларусь совершила колоссальный прорыв в здравоохранении, заявил корреспонденту БЕЛТА директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, член Совета Республики Национального собрания Олег Руммо.

"Я занимаюсь медициной со времен белорусской независимости. Я прекрасно помню белорусскую медицину 1993 года. Сказать, что за это время мы совершили прорыв, - ничего не сказать. Мы находились на развалинах постсоветской медицины, когда все связи рухнули, все возможности для нас были исчерпаны. И вот за это время по крупицам мы как строили независимую страну, так и создавали отечественное здравоохранение, используя не только лучший советский опыт, но и мировой", - сказал Олег Руммо.

По его словам, поэтапно двигаясь в развитии отечественного здравоохранения, Беларусь по целому ряду показателей стала занимать высокие позиции в мире. "Буквально на днях я получил данные мирового регистра. По уровню развития донорства и трансплантации наша страна занимает 9-е место в мире. При этом мы не только находимся на передовых позициях в течение определенного периода времени, но и строим планы на будущее, возводим новые центры, оснащаем их самым современным оборудованием, боремся за каждого пациента. Мы смогли создать такую систему, которая позволила нам лечить самых тяжелых пациентов с COVID-19, в частности в нашем центре, и одновременно с этим не просто сохранить уровень трансплантационной помощи населению, но по некоторым позициям даже нарастить за это время. Это говорит о том, что система обладает большим запасом прочности и хорошим фундаментом для движения вперед, - отметил директор НПЦ. - И я думаю, что педагоги, строители, промышленники, представители сельского хозяйства также могут отметить успехи в своих сферах деятельности".

Олег Руммо подчеркнул, что останавливаться на достигнутом нельзя. "Впереди еще много работы, потому что нет работы у того, кто ничего не делает. Много проблем, потому что их нет у того, кто не пытается их решить. Но то, что мы за эти 25 лет совершили колоссальный прорыв, - объективные вещи", - добавил он.-0-