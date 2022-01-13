Рунец: митрополит Филарет - пример бескорыстного служения своей стране и ее народу

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Митрополит Филарет - пример бескорыстного служения своей стране и ее народу, заявила БЕЛТА председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец.

"В календаре текущей недели значится одна печальная дата: ровно год, как с нами нет почетного Патриаршего экзарха всея Беларуси Филарета - человека, чье служение на благо нашей страны, безграничная любовь к ближнему и искреннее стремление к созиданию были отличительными чертами личности. Для православных соотечественников он был мудрым духовным наставником, сила слова которого вселяла уверенность в правдивости избранного пути и развенчивала ложные и пустые заблуждения. Его любили, почитали и ему доверяли. Он был настоящим духовным лидером православных верующих нашей страны", - сказала Татьяна Рунец.

По ее словам, митрополит Филарет стал ярким примером бескорыстного служения своей стране и ее народу. "Все помнят его как истинного патриота своего государства, для которого понятие единства нации было не пустым звуком. Он прилагал огромные усилия для сохранения этого единства и недопущения раскола белорусского общества. К сожалению, человеческая жизнь ограничена. За отведенный Господом срок земного служения митрополит Филарет успел сделать очень многое для нашего государства, став одним из тех, кто удостоился звания Героя Беларуси. Эту награду (равно как и многие другие) сейчас можно увидеть в экспозиции, размещенной в Совете Республики. Могу с уверенностью сказать, что память об этом великом человеке, его благородных делах во благо единства и благополучия страны, ее народа продолжает жить в наших сердцах и быть примером безусловной, бескорыстной и самоотверженной любви к людям и своей Отчизне", - добавила сенатор.-0-