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25 июня 2021, 13:09

Рунец: тема цифровизации крайне актуальна и востребована для развития интеграционных процессов

Татьяна Рунец. Фото из архива
Татьяна Рунец. Фото из архива
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V Форум регионов Беларуси и России в архивных фотографиях

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тема цифровизации крайне актуальна и востребована для развития интеграционных процессов. Об этом заявила корреспонденту БЕЛТА председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Татьяна Рунец, комментируя основные темы VIII Форума регионов Беларуси и России, который на следующей неделе пройдет в онлайн-формате.

Так, 29 июня на форуме состоится заседание секции "Роль цифровизации в формировании единого научно-технологического пространства Союзного государства". "Темой, объединяющей мероприятия форума, выбрано научное и техническое сотрудничество наших стран в увязке с процессами цифровизации. В связи с этим секционное заседание мы решили посвятить вопросам формирования единого научного и технологического пространства Союзного государства, обсудив и роль "цифры" в этом процессе. Считаем это направление крайне актуальным и востребованным, ведь сегодня фактором успеха в сфере высоких технологий зачастую становится полноценное сотрудничество и кооперация с другими странами. Причем реализацию совместных научно-технических проектов в рамках Союзного государства не следует трактовать как самоцель и попытку соответствовать модным интеграционным трендам. В первую очередь эти проекты ориентированы на конкретные практические результаты", - сказала сенатор.

В частности, российские специалисты создали интеллектуальные системы управления белорусским карьерным самосвалом-беспилотником БЕЛАЗ. Благодаря сотрудничеству с российскими коллегами в рамках союзных программ создана космическая группировка спутников. Разрабатываются новые технологии хирургического лечения детей с тяжелыми повреждениями позвоночника, а также технологии для производства сбалансированных кормов животных.

Кроме сотрудничества в научно-технической сфере, на Форуме регионов традиционно по линии деловых кругов будут обсуждаться вопросы взаимодействия в торгово-экономической, промышленной и инвестиционной сферах.

"Очевидно, что сегодня на этапе постковидного восстановления и государство, и отдельно взятый бизнес решают схожие задачи - выйти на траекторию устойчивого роста, эффективно и последовательно развивать свои конкурентные преимущества, укреплять инновационный потенциал. Думаю, что в решении перечисленных целевых задач для субъектов хозяйствования Беларуси и России важную роль играет фактор интеграции, наработанные связи между отдельными регионами наших стран. Реализация совместных проектов, механизмы поддержки кооперации и взаимных инвестиций - ключевые условия для полноценной интеграции и дальнейшего строительства Союзного государства. Именно эти вопросы сформировали повестку заседания Совета делового сотрудничества в рамках VIII Форума регионов Беларуси и России", - рассказала Татьяна Рунец.

По ее словам, прошлый год выдался непростым: пандемия поставила мировое сообщество перед вызовом, с которым оно ранее не сталкивалось. Конечно, это не могло не сказаться и на наших предприятиях.

"Считаю, что форум уже стал эффективной площадкой для обсуждения актуальных вопросов белорусско-российского сотрудничества, выработки подходов к их решению, а также укрепления партнерских отношений. Однако самим субъектам хозяйствования с поддержкой профильных министерств и ведомств необходимо выходить на новые формы кооперационных связей и производственных отношений. Нельзя также забывать, что региональное сотрудничество - ключевой фактор интеграции между нашими странами. Поэтому местные органы власти и Советы депутатов на своем уровне должны подключаться к решению вопросов, связанных с сохранением производственных цепочек между нашими субъектами хозяйствования, а также генерировать совместные идеи и проекты в этом направлении, - уверена сенатор. - Совет Республики в свою очередь приложит все усилия для создания условий, в том числе на законодательном уровне, для эффективного использования потенциала экономик наших государств и укрепления связей между регионами Беларуси и России".-0-

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